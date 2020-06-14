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Компания Apple 15 апреля 2020 года представила обновлённый iPhone SE, который претендует на звание самого продаваемого смартфона в нынешнем году. Новинка поступила в продажу в трёх модификациях по цене от 39 990 рублей до 53 990 рублей. Сейчас компактный флагман американской компании подешевел в России.

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В базовой модификации модель несёт на борту 64 ГБ встроенной памяти. Сейчас в России цена стартует примерно с 34 000 рублей. Топовая версия, с накопителем на 256 ГБ, подешевела до 45 000 рублей. Продвинутая конфигурация, которая несёт на борту 128 ГБ постоянной памяти упала в цене почти на 9000 рублей и сейчас стоит примерно от 36 000 рублей.

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Напомним, что iPhone SE (2020) оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Apple A13 Bionic, который используется в смартфонах нового поколения, но с заниженными частотами. Однокристальная система дополнена 3 ГБ оперативной памяти, а аккумулятор имеет ёмкость 1821 мАч и поддерживает беспроводную зарядку.

В смартфоне установлены 12-мегапиксельная основная и 7-мегапиксельная фронтальная камера. Первая может записывать видео в 4K Ultra HD с частотой от 24 FPS до 60 FPS. iPhone SE (2020) заключён в корпус с защитой от воды по стандарту IP67 и имеет дизайн в стиле iPhone 8.

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На лицевой стороне установлен дисплей диагональю 4,7 дюйма на базе матрицы Retina IPS LCD с разрешением 750 х 1334 точек. На борту есть NFC, стереодинамики и операционная система iOS 13. Сканер отпечатков пальцев установлен на тыльной панели и совмещён с клавишей «Домой».