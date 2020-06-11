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Официальная цена iPhone Xs Max упала на 35 000 рублей – флагман Apple стоит дешевле, чем Xiaomi Mi 10

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Компания Apple в позапрошлом году представила второе поколение смартфонов с широкими вырезами. Самым сбалансированным из трёх флагманов стал iPhone Xs. Он имеет более продвинутые технические характеристики по сравнению с iPhone Xr, но является компактнее версии Max.

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В России iPhone Xs сейчас доступен в двух модификациях, если мы говорим об официальной рознице. Стоимость версии с 64 ГБ встроенной памяти составила на старте продаж 87 990 рублей. Сейчас цена упала на 35 000 рублей. В магазине «Ситилинк» вы сможете купить флагман лишь за 52 990 рублей. Отметим, что это на 17 000 рублей меньше, чем нужно отдать за Xiaomi Mi 10, цена которого составила 69 990 рублей.

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Справедливости ради нужно заметить, что модель китайской компании является намного новее, имеет более универсальную камеру и несёт на борту 256 ГБ встроенной памяти. Мало того, iPhone Xs с 256 ГБ ПЗУ стоит лишь на 1000 дешевле – 68 990 рублей. К слову, с момента старт продаж цена упала сразу на 32 000 рублей. В 2018 году за смартфон просили 100 990 рублей.

Напомним, что флагман компании Apple оборудован 7-нанометровой однокристальной системой A12 Bionic в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенной батареи составляет 2658 мАч. Модель получила двойную основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп и 7-мегапиксельную фронтальную. Первая может записывать видео в 4K Ultra HD с частотой 24 FPS, 30 FPS и 60 FPS.

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На лицевой стороне iPhone Xs установлен дисплей Super Retina OLED диагональю 5,8 дюйма. Его разрешение составляет 1125 х 2436 точек. Матрица имеет поддержку HDR10, Dolby Vision, 3D Touch и True-tone. В широкой чёлке обосновались компоненты системы распознавания лиц Face ID. Также отметим операционную систему iOS 13.5, защиту от воды IP68, стереодинамики и чип NFC.

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