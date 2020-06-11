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Компания Apple в 2018 году решила тоже начать выпускать «бюджетные» флагманы, как это делают все китайские производители. Тогда таковым стал iPhone Xr. По итогам 2019 года он оказался самым популярным в мире смартфоном. Всего производитель продал 26,9 млн штук. Для сравнения, на 2-м и 3-м местах идут Samsung Galaxy A10 и Galaxy A50, суммарные продажи которых составили менее 26 млн единиц.

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В середине сентября 2018 года компания Apple объявила российские цены на своего «убийцу» флагманом. iPhone Xr появился в модификациях с 64-256 ГБ встроенной памяти по цене от 64 990 рублей до 77 990 рублей в зависимости от вместимости накопителя.

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С момента начала продаж смартфон заметно подешевел. Это неудивительною, учитывая то, что уже прошло полтора года и на рынке появился iPhone 11. Как бы там ни было, сейчас в магазине «Ситилинк» за модификации с 64 ГБ и со 128 ГБ постоянной памяти придётся отдать соответственно 47 990 рублей и 52 990 рублей. Согласно "Яндекс.Маркет" , версия с накопителем вместимостью 256 ГБ продаётся в МТС по цене 54 990 рублей, что на 23 000 рублей дешевле, чем в начале продаж.

Отметим, что неофициальные цены ещё ниже – от 42 990 рублей. Правда, нужно понимать, что такие устройства были ввезены в страну в обход правил, и скорее всего покупатели будут лишены возможности получить гарантийное обслуживание в сервисных центрах. Кроме того, могут возникать проблему с сетью, аккумулятором и фирменными функциями вроде True-tone.

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Напомним, что iPhone Xr оснащён фирменным 7-нанометровым процессором Apple A12 Bionic с пиковой частотой 2,5 ГГц. Модель имеет 3 ГБ оперативной памяти, 6,1-дюймовый Liquid Retina IPS LCD дисплей с разрешением 828 х 1792 точек и поддержкой True-tone. Основная камера получила сенсор на 12 Мп, а фронтальная – на 7 Мп. Также отметим большой вырез, стереодинамики, NFC, аккумулятор ёмкостью 2942 мАч и операционную систему iOS 13.5 (iOS 12 из коробки).