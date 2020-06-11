Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Samsung в Европе продаёт официально смартфоны на процессорах Exynos, если мы говорим о моделях флагманского уровня. Единственным исключением можно считать версию Lite прошлого поколения, которая получила Snapdragon 855. Этот же чип установлен под капотом Samsung Galaxy S10, но данный флагман продаётся в России неофициально.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

В прошлом году он появился в продаже с ценником порядка 65 000 рублей за модификацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Для сравнения, это же конфигурация на Exynos 9820 официально стоила на 5000 рублей дороже. Сейчас флагман на процессоре от Qualcomm продаётся на 22 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. По данным «Яндекс.Маркет», его цена составляет от 43 100 рублей.

реклама

Стоит заметить, что стоимость смартфонов в неофициальных магазинах более чувствительна к изменению валютного курса. В конце зимы после обвала цен на нефть и падения курса национальной валюты Samsung Galaxy S10 начал дорожать, но с мая стоимость перешла к снижению. Заметим, что нынешние 43 000 рублей – самая низкая цена флагмана начиная с весны, хотя ещё в феврале он стоил порядка 40 000 рублей.

Наличие мобильного процессора Snapdragon 855 вместо Exynos 9820 – единственное отличие от европейской версии флагмана. Модель также несёт на борту аккумулятор на 3400 мАч, стереодинамики, NFC, дисплей Dynamic AMOLED формата 3K и имеет 10-Мп фронталку. Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп. Обе поддерживают запись видео в 4K Ultra HD при кадровой частоте 60 FPS.

реклама

Samsung Galaxy S10 заключён в корпус из стекла Gorilla Glass 5-го и 6-го поколений с металлической рамкой. Заявлена защита от воды по стандарту IP68. На данный момент актуальной версией программного обеспечения для смартфона является One UI 2.1 на базе операционной системы Android 10.