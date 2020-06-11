Xiaomi представила дешёвые ноутбуки на Intel Core 10-го поколения – SSD M.2 NVMe на 512 ГБ, Core i7-10510U и NVIDIA GeForce MX350 за 790 долларов
В 2016 году компания Xiaomi вышла на рынок мобильных ПК с ноутбуком Mi Notebook Air, который был анонсирован в Китае. С тех пор пекинский производитель выпустил несколько новых моделей, включая игровое решение Mi Gaming Laptop. Сегодня компания представила семейство Xiaomi Mi Notebook 14. Оно включает стандартное издание и версию Horizon Edition. С неё и начнём.
Модель оборудована 14-дюймовой панелью Full HD с разрешением 1920 х 1080 точек и углом обзора 178 градусов. Экран занимает 91% внутренней стороны крышки. За питание отвечает аккумулятор на 43 Вт*ч. При этом в комплект поставки входит 65-ваттный адаптер питания. Производитель утверждает, что за полчаса АКБ заряжается до 50%. Время автономной работы составляет 10 часов.
рекламаВ зависимости от комплектации на борту может быть установлен мобильный процессор Intel Core i5-10210U или Core i7-10510U. Оба были представлены в третьем квартале прошлого года, выполнены по 14-нанометровой технологии, имеют по 4 ядра и поддерживают многопоточность. Величина отвода тепловой мощности составляет 15 Вт. Core i7 работает с частотой 1,8-4,9 ГГц, а в Core i5 частота составляет 1,6-4,2 ГГц.
Графическая подсистема представлена видеокартой NVIDIA GeForce MX350. Она имеет 2 ГБ VRAM GDDR5 и GPU с частотой от 1354 МГц до 1468 МГц. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель M.2 NVMe вместимостью 512 ГБ. Объём оперативной памяти типа DDR4-2666 составляет 8 ГБ.
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Новинка работает на базе операционной системы Windows 10 Home с предустановленным программным обеспечением Office 365 (правда, только на 30 дней). Функция Mi Blaze Unlock позволяет разблокировать ноутбук с помощью спортивного браслета Mi Band. К слову, сегодня была анонсирована модель пятого поколения. Для передачи файлов между устройствами предусмотрена технология Mi Smart Share.
рекламаНа борту есть адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.ac (2x2). Из интерфейсов отметим HDMI 1.4, разъём для наушников/микрофона, по одного USB Type-C и USB 2.0 Type, а также два порта USB 3.1 Type-A. Веб-камера входит в комплект поставки.
рекламаXiaomi Mi Notebook 14 имеет идентичный дизайн, но чуть более широкие дисплейные рамки. Стандартное издание поставляется только с Intel Core i5-10210U. В зависимости от комплектации за графику может отвечать встроенный GPU Intel UHD Graphics 620 либо NVIDIA GeForce MX250. Вместимость SSD накопителя SATA 3 равна 256 ГБ или 512 ГБ.
Стоимость новинок составляет от 550 долларов до 790 долларов. Более детально с ценами вы можете ознакомиться в таблице ниже. Старт продаж в Индии запланирован на 17 июня 2020 года.
|
Цены Xiaomi Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition
|
Процессор
|
Видеокарта
|
SSD
|
Цена
|
Xiaomi Mi Notebook 14
|
Intel Core i5-10210U
|
Intel UHD Graphics 620
|
256 ГБ, SATA 3
|
550 долларов*
|
512 ГБ, SATA 3
|
590 долларов*
|
NVIDIA GeForce MX350
|
512 ГБ, SATA 3
|
630 долларов*
|
Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition
|
Intel Core i5-10210U
|
NVIDIA GeForce MX350
|
512 ГБ, M.2 NVMe
|
725 долларов*
|
Intel Core i7-10510U
|
790 долларов*
|
* – после старта продаж цены поднимутся на 25 долларов
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