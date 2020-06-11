Xiaomi Redmi Note 9 рекордно подешевел – цена упала на 90 долларов на AliExpress
Компания Xiaomi недавно анонсировала смартфон Redmi Note 9. Его оценили в 199 евро (225 долларов) или 229 евро (260 долларов) в зависимости от модификации памяти. Ранее цена новинки уже падала до 175 долларов за начальную конфигурацию. Но сейчас на AliExpress смартфон рекордно подешевел с начала продаж.
В Китае на следующей неделе стартует ежегодная распродажа 618. Она начнётся 15 июня в 10:00 по Москве. В рамках распродажи стоимость топовой модификации упадёт на 90 долларов по сравнению с заводской и составит 169 долларов. За эти деньги модель предлагает 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Redmi Note 9 в конфигурации 3/64 ГБ купить можно будет за 149-154 доллара, т.е. на 70-75 долларов дешевле в зависимости от расцветки. Цветовых вариантов предусмотрено по три в каждой комплектации: Forest Green, Midnight Grey и Polar White.
рекламаВсё семейство Redmi Note 9 получилось весьма неоднозначным, и стандартному изданию исключением стать не удалось. Смартфон оснащён процессором Helio G85, 13-мегапиксельной фронталкой, а основная камера получила разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Дисплей Full HD+ имеет диагональ 6,53 дюйма. Для сравнения, модель прошлого поколения имеет идентичные камеры, Snapdragon 665, а размер экрана по диагонали составляет 6,3 дюйма.
Главным улучшением стала аккумуляторная батарея. Её ёмкость выросла более чем на 25% и составила 5020 мАч. Также стоит отметить наличие разъёма для наушников, инфракрасный излучатель, USB-C, операционную систему Android 10 с прошивкой MIUI 10 и NFC. Биометрический сканер установлен на тыльной стороне.
рекламаНапомним, что в России тоже уже стартовали продажи смартфона. Он стоит 16 990 рублей (245 долларов) или 18 990 рублей (275 долларов) в зависимости от объёмов оперативной и интегрированной памяти. С промо-кодом RN9 можно сэкономить 500 рублей, а бонусом при покупке (за 1 рубль) идёт фирменная универсальная мобильная батарея на 10 000 мАч за 1390 рублей.
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