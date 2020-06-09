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Xiaomi выпустила новую прошивку на Android 10 для Redmi Note 7 Pro

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Китайская компания Xiaomi в этом месяце начнёт массово обновлять смартфоны до MIUI 12. Правда, глобальная версия прошивки на первом этапе станет доступна только для пяти моделей: Redmi K20/K20 Pro, Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro и Xiaomi Mi. В то же время сегодня производитель анонсировал новую версию программного обеспечения MIUI 11 для модели Redmi Note 7 Pro.

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Смартфон был представлен в конце зимы прошлого года в качестве первого в мире решения на базе 11-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 675. Модель продаётся официально только в Индии и Китае. В России, если верить «Яндекс.Маркет», она обойдётся минимум в 16 000 рублей в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

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Сейчас для Redmi Note 7 Pro в Китае вышло обновление MIUI 11.0.1.0.QFHCNXM. Его размер составляет 2,1 ГБ. Главным нововведением является операционная система Android 10. Помимо неё апдейт приносит патч безопасности за май текущего года и повышает надёжность системы.

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Напомним, что смартфон оснащается 6,3-дюймовой панелью IPS формата FHD+. В каплевидном вырезе установлена камера для селфи на 13 Мп. Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи составляет 4000 мАч. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 5 Мп и поддерживает запись видео в формате 4K Ultra HD при 30 FPS. Она расположена на тыльной стороне вместе со вспышкой и сканером отпечатков пальцев.

В продажу Xiaomi Redmi Note 7 Pro поступил с операционной системой Android 9.0 Pie и оболочкой MIUI 10. В прошлом году смартфон был обновлён до MIUI 11, а до конца текущего года он должен будет получить анонсированную в апреле прошивку MIUI 12.

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