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Китай первым столкнулся с коронавирусом и первым начал восстанавливаться после вспышки в провинции Хубей и связанных с этим карантинных мер, которые замедлили экономическую и социальную активность. В связи с возвращением к нормальной жизни американская компания Tesla смогла рекордно нарастить объёмы реализации электромобилей на рынке Поднебесной, и на этом фоне стоимость её акций устремилась вверх.

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Tesla заявила, что в мае 2020 года она смогла продать в Китае 11 095 электромобилей, что является рекордным показателем для компании в Поднебесной. Для сравнения, в апреле текущего года производитель из США на крупнейшем рынке смог продать втрое меньше транспортных средств – 3635 штук.

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Причиной роста популярности американских электрических автомобилей стал не только выход Китая из карантина и восстановление экономики, но и снижение стоимости транспортных средств. Например, Tesla Model 3 в базовой комплектации подешевел с 40 000 долларов до 38 000 долларов, а цена Tesla Model S Long Range plus упала на 5000 долларов, составив 75 000 долларов.

Вчера, 8 июня, стоимость акций Tesla поднималась до 949,22 доллара, что является рекордным показателем в истории компании. Эксперты Wedbush Securities отмечают, что акции американского производителя могут подняться ещё на 300 долларов в течение ближайших 18 месяцев на фоне активного развития китайского рынка электромобилей.

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Отметим, что предыдущий большой скачок в цене акций Tesla был зафиксирован в феврале нынешнего года. Тогда стоимость подбиралась вплотную к отметке 900 долларов. Связано это было с открытием в Шанхае завода по сборке автомобилей на электрической тяге, в строительство которого китайские банки инвестировали более 1,5 млрд долларов в 2019 году.