Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Некоторое время назад компания AMD говорила о том, что графические ускорители с 4 ГБ видеопамяти отправляются на свалку истории. По данным американского гиганта Radeon RX 5500 XT с 8 ГБ VRAM является на четверть производительнее версии с 4 ГБ памяти. Несмотря на это, тайваньская компания ASUS в середине 2020 года выпустила графический адаптер с 2 ГБ видеопамяти. Новинка называется Phoenix Radeon 550.

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Ускоритель исполнен в двухслотовом дизайне. Длина видеокарты составила 192 мм. Новинка оборудована незамысловатой системой охлаждения, представленной круглым радиатором и одним вентилятором с сертификацией IP5X.

реклама

Phoenix 550 построен на базе 14-нанометрового GPU Polaris 12 с кодовым именем Lexa. Чип выполняется мощностями компании TSMC. Он обладает 512 потоковыми процессорами, а таковая частота составляет 1183 МГц. Видеопамять типа GDDR5 в объёме 2 ГБ работает на частоте 6 ГГц.

Новинка получила интерфейсы DVI-D, HDMI 2.0b, Display Port и обзавелась поддержкой одновременного вывода изображения на три дисплея. Модель потребляет лишь 50 Вт, поэтому не нуждается в дополнительных разъёмах питания PCI Express.

реклама

Цена Phoenix Radeon 550 пока что не уточняется. О дате старта продаж нового графического ускорителя компания ASUS тоже ничего не говорит.