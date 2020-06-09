ASUS анонсировала видеокарту Radeon 550 с 2 ГБ памяти GDDR5
Некоторое время назад компания AMD говорила о том, что графические ускорители с 4 ГБ видеопамяти отправляются на свалку истории. По данным американского гиганта Radeon RX 5500 XT с 8 ГБ VRAM является на четверть производительнее версии с 4 ГБ памяти. Несмотря на это, тайваньская компания ASUS в середине 2020 года выпустила графический адаптер с 2 ГБ видеопамяти. Новинка называется Phoenix Radeon 550.
Ускоритель исполнен в двухслотовом дизайне. Длина видеокарты составила 192 мм. Новинка оборудована незамысловатой системой охлаждения, представленной круглым радиатором и одним вентилятором с сертификацией IP5X.
рекламаPhoenix 550 построен на базе 14-нанометрового GPU Polaris 12 с кодовым именем Lexa. Чип выполняется мощностями компании TSMC. Он обладает 512 потоковыми процессорами, а таковая частота составляет 1183 МГц. Видеопамять типа GDDR5 в объёме 2 ГБ работает на частоте 6 ГГц.
Новинка получила интерфейсы DVI-D, HDMI 2.0b, Display Port и обзавелась поддержкой одновременного вывода изображения на три дисплея. Модель потребляет лишь 50 Вт, поэтому не нуждается в дополнительных разъёмах питания PCI Express.
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Цена Phoenix Radeon 550 пока что не уточняется. О дате старта продаж нового графического ускорителя компания ASUS тоже ничего не говорит.
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