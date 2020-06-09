Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung Galaxy S10+ Ceramic подешевел почти в два раза – цена упала на 51 000 рублей

для раздела Блоги
+
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В прошлом году компания Samsung вместе с обычным флагманом Galaxy S10+ анонсировала версию в керамическом корпусе. Она получила 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, а цена составила 1400 евро или примерно 108 000 рублей. Год спустя Samsung Galaxy S10+ купить можно почти вдвое дешевле.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
В России стоимость керамической версии флагмана 2019 года упала на 51 000 рублей. Сейчас за смартфон просят от 57 000 рублей, если верить данным площадки «Яндекс.Маркет». При этом с начала года цена минимальная цена упала почти на 20 000 рублей. В Европе модель тоже стоит дешевле, чем на старте продаж. В частности, на немецком Amazon стоимость ранее была снижена до 1249 евро (96 000 рублей), а сейчас упала ещё на 474 евро и составила 775 евро (60 000 рублей).

За эти деньги Samsung Galaxy S10+ предлагает керамический корпус с габаритами 74,1 х 157,6 х 7,8 мм, защитой от воды по стандарту IP68 и стеклом Gorilla Glass последнего поколения на лицевой панели. Оно прикрывает дисплей Dynamic AMOLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением 1440 х 3040 точек. Экран имеет встроенный биометрический сканер и отверстие для фронтальной камеры с модулями на 10 Мп и 8 Мп.

реклама

Сердцем флагмана 2019 года выступает фирменный мобильный процессор Exynos 9820, выполненный по 8-нм технологии. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 4100 мАч. Она поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощность 15 Вт.

Основная камера включает телеобъектив и главный модуль с разрешением по 12 Мп, а также 16-мегапиксельный «ширик». Заявлена оптическая стабилизация, фазовая автофокусировка и поддержка записи видео в 4K UHD с частотой 60 FPS. Также отметим стереодинамики, NFC, Mini-Jack и поддержку Samsung DeX. В продажу Samsung Galaxy S10+ поступил с Android 9.0, но сейчас для смартфона доступна прошивка One UI 2 на базе операционной системы Android 10.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
107
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
30
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
33
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
178
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
15
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W
60
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5
26
Деньги вперед: главные игры июня 2020 года
38

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 367
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 178
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 359
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 30
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

6 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 11
23
Европейский магазин удивил покупателей ценой на будущую PlayStation 5 – за консоль просят около 1 000 долларов
43
Стартовала бесплатная раздача Doom II и The Elder Scrolls: Legends – можно получить игр на 75 долларов на одном устройстве
6
Стало известно, когда Xiaomi Redmi Note 8 Prо получит глобальную MIUI 11 на Android 10
12
Xiaomi Redmi Note 8T с NFC упал в цене более чем на 5000 рублей
6
Автор графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project опубликовал новое впечатляющее видео
14
10-ядерный Core i9 10900К против 4-ядерного Core i3 10100 – эксперты Benchmark выяснили, стоит ли переплачивать 500 долларов за самый быстрый игровой процессор
47
Процессоры Intel Core 11-го поколения Tiger Lake поступят в продажу летом 2020 года и получат 10-нм техпроцесс
70
Видеокарта NVIDIA RTX 3080 получила изображения 3D-рендеринга со всех сторон
39
20 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до последней версии MIUI 12 на Android 10
2
Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 100 долларов и доступен для заказа по самой низкой цене с начала продаж
6
Энтузиаст рассекретил технические характеристики и производительность видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и AMD Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi
23
GeForce RTX 3090 будет вдвое производительней RTX 2080, а Radeon RX 6900 ХТ превзойдёт RTX 3080 - новые данные о характеристиках следующего поколения видеокарт AMD и NVIDIA
33
AMD предложит более 4 ГБ VRAM в стандартной комплектации следующего поколения Radeon RX, Big Navi по более низкой цене
27
Крупный магазин видеоигр продаёт 742 игры за 5 долларов вместо 3 400 в честь событий в США
8
Стали известны планы Microsoft на 2020-2021 год – значительное увеличение производительности Windows 10 и новое меню «Пуск»
29
FIFA 21 будет на новом движке
11
Intel предоставила неверные показатели TDP для процессоров Core 10-го поколения – разбираемся в причинах подмены значений TDP для 10-ядерного Core i9 10900К
29
Samsung Galaxy S20 Ultra подешевел на 33 000 рублей – цена опустилась почти до уровня Xiaomi Mi 10
7
Цена AMD Ryzen 5 3600 в России упала до минимального уровня с начала 2020 года
24

Популярные статьи

10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
282
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
30
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
107
ТОП 7 андроид игр, в которые стоит поиграть
25
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами
31
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
40
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
36
Обзор гарнитуры JBL Quantum 800
6
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
8
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+

Сейчас обсуждают

Константин Назаров
09:10
Люди наверное не только в игры играть, вы не думали?
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 смогут предложить до 128 ядер
Kopcheniy
09:06
Кольцевая шина у синих уже давно, начиная с Sandy Bridge. Считается, что максимальное число ядер на ней при сохранении должной эффективности по задержкам не должно превышать 12 штук, т.е. по идее у си...
Intel Core i7-10700K против всех
pOdOnOg
09:05
Неужто её кто-то ждёт с вожделением...
По слухам, новую Far Cry представят уже в следующем месяце
zakharyanJKE
09:04
держи в курсе. а что по твоему собрался переносить трамп в США?
Использование 5-нм техпроцесса для потребительских процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 пока под вопросом
Inttz
09:02
Рассказ местного "блогера" о Диме из Канады.Закрыл тему?Ты?
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
Михаил изК
09:02
так с 1 июля 2020 года таможеный лимит урежут до 100 евро для каждой посылки, 15% с превышения.
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
DOpFzit
09:02
на алике можно взять плашки памяти видеокарту RX570 или RX 570х2 процессор 2700 вместо 3600 кулер материнку остальное у нас докупить корпус и блок питания можно и кулер я бы все равно предпочел хе...
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
Сильвестр с талоном
09:02
Ребятушки, там только игры планируют показать или саму консоль тоже, или никто не знает? Как было в PS4, никто не помнит?
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт в этот четверг
Andrew Axedem
09:01
Компания это не заводы, а идея + люди (инженеры и др). У многих крупнейших компаний нет заводов (например Apple или Google)
Использование 5-нм техпроцесса для потребительских процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 пока под вопросом
zakharyanJKE
09:00
что ты тут этим пытаешься показать? что восьмиядерник от интела впереди восьмиядерника от амд? ты сам себя зафейлил только что
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем