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В прошлом году компания Samsung вместе с обычным флагманом Galaxy S10+ анонсировала версию в керамическом корпусе. Она получила 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, а цена составила 1400 евро или примерно 108 000 рублей. Год спустя Samsung Galaxy S10+ купить можно почти вдвое дешевле.



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В России стоимость керамической версии флагмана 2019 года упала на 51 000 рублей. Сейчас за смартфон просят от 57 000 рублей, если верить данным площадки «Яндекс.Маркет» . При этом с начала года цена минимальная цена упала почти на 20 000 рублей. В Европе модель тоже стоит дешевле, чем на старте продаж. В частности, на немецком Amazon стоимость ранее была снижена до 1249 евро (96 000 рублей), а сейчас упала ещё на 474 евро и составила 775 евро (60 000 рублей).

За эти деньги Samsung Galaxy S10+ предлагает керамический корпус с габаритами 74,1 х 157,6 х 7,8 мм, защитой от воды по стандарту IP68 и стеклом Gorilla Glass последнего поколения на лицевой панели. Оно прикрывает дисплей Dynamic AMOLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением 1440 х 3040 точек. Экран имеет встроенный биометрический сканер и отверстие для фронтальной камеры с модулями на 10 Мп и 8 Мп.

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Сердцем флагмана 2019 года выступает фирменный мобильный процессор Exynos 9820, выполненный по 8-нм технологии. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 4100 мАч. Она поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощность 15 Вт.

Основная камера включает телеобъектив и главный модуль с разрешением по 12 Мп, а также 16-мегапиксельный «ширик». Заявлена оптическая стабилизация, фазовая автофокусировка и поддержка записи видео в 4K UHD с частотой 60 FPS. Также отметим стереодинамики, NFC, Mini-Jack и поддержку Samsung DeX. В продажу Samsung Galaxy S10+ поступил с Android 9.0, но сейчас для смартфона доступна прошивка One UI 2 на базе операционной системы Android 10.