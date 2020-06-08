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Xiaomi Black Shark 3 потерял в цене 160 долларов – самая низкая стоимость на игровой смартфон со Snapdragon 865 с начала продаж

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3 марта компания Xiaomi выпустила смартфон Black Shark 3. Это очередная игровая модель в необычном дизайне, ориентирована на геймеров. 6 марта в Китае начались продажи, а в конце весны устройство было представлено за пределами Китая.

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Цена Black Shark 3 для международного рынка в топовой модификации составила 729 евро или (820 долларов). За эти деньги смартфон предлагает пользователям 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В базовой конфигурации игровой телефон оценили в 599 евро или (680 долларов). Тут предусмотрено вдвое меньше интегрированной памяти и в полтора раза меньше оперативки.

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Сейчас геймерский смартфон стоит намного дешевле. Цена в модификации 12/256 ГБ упала на 160 долларов. За начальную версию отдать нужно приблизительно 560 долларов, т.е. на 120 долларов меньше, чем на старте продаж. При этом за доставку в Россию нужно доплатить порядка 25-30 долларов. На отечественном рынке модель пока что не продаётся.

Xiaomi Black Shark 3 претендует название лучшего игрового смартфона в 2020 году. Он стоит почти вдвое дешевле, чем глобальная версия издания Pro, оценённая в 899 евро. При этом производительности у них идентичная ввиду использования 7-нанометрового мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 865.

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Мартовская новинка оснащена 6,67-дюймовой панелью AMOLED формата Full HD+ с частотой 90 Гц и поддержкой HDR10+. В дисплей интегрирован биометрический сканер. К смартфону можно докупить геймпад и кулер. Ёмкость встроенной батареи составляет 4720 мАч. Версия 8/128 ГБ поддерживает 30-ваттную зарядку. Мощность быстрой зарядки в модификации 12/256 ГБ составляет 65 Вт.

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На тыльной стороне установлена основная камера с разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп, а спереди расположена 20-мегапиксельная фронталка. В Black Shark 3 есть стереодинамики, разъём для наушников и Wi-Fi с поддержкой 5,8 ГГц. Программной платформой служит операционная система Android 10.

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