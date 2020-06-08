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Компания Xiaomi уже через несколько дней проведёт очередное международное мероприятие, но котором представит несколько новинок для глобального рынка. В этот список точно войдут спортивный браслет Mi Band 5 и несколько новых лэптопов на процессорах Intel Core десятого поколения.

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Ноутбуки Xiaomi Mi Notebook будут доступны в четырёх модификациях. Во всех будет предусмотрено только 8 ГБ оперативной памяти. Это немного странно, учитывая то, что в ассортименте компании уже есть модели с 16 ГБ ОЗУ. Вместимость твердотельного накопителя в зависимости от комплектации составит 256 ГБ или 512 ГБ. Также стоит отметить 10 часов работы без подзарядки, о чём производитель рассказал в рамках рекламной кампании.

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В Xiaomi Mi Notebook 14 будет установлен мобильный процессор Intel Core i7 или Intel Core i5. Точные модели пока что не называются. Но, зная китайскую компанию, не факт, что они будут раскрыты даже на презентации. Графическая подсистема будет представлена видеокартами NVIDIA GeForce MX250. Ранее ходили слухи о конфигурации без дискретной графики, но пока что они не нашли своего подтверждения. Но и опровергнуты тоже не были.

Грядущая новинка получит 14-дюймовый дисплей формата Full HD с разрешением 1080 х 1920 точек. Также будет представлено специальное издание Horizon Edition. Оно будет иметь графику NVIDIA GeForce MX350 и более тонкие рамки, а дисплей займёт более 91% внутренней стороны крышки.

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Премьера Xiaomi Mi Notebook 14 и версии Horizon Edition запланирована на 11 июня текущего года. Стоимость базовой модификации составил примерно 660 долларов (45 000 рублей). Самый дорогой ноутбук обойдётся в 955 долларов (65 550 рублей).