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Главным флагманским смартфоном компании Samsung в 2020 году является модель Galaxy S20 Ultra. В России она продаётся в модификациях с 12/16 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем на 128/512. Стоимость версий 12/128 ГБ и 16/512 ГБ составила на старте продаж соответственно 109 990 рублей и 129 990 рублей. К слову, это первый в мире смартфон с 16 ГБ ОЗУ под капотом.

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Сейчас в России модель упала в цене практически до уровня Xiaomi Mi 10. В магазине Unotechno за смартфон просят чуть более 76 000 рублей. Столько же за модель нужно отдать в интернет-магазине Video-Shopper. Таким образом, цена флагмана упала примерно на 33 000 рублей. Samsung Galaxy S20 Ultra всё равно остаётся одним из самых дорогих телефонов в России, но после прайс-ката он существенно приблизился в стоимости к Xiaomi Mi 10. Последний в России оценивается в 69 990 рублей.

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У флагмана китайской компании есть несколько преимуществ. Главное – процессор Qualcomm Snapdragon 865. 7-нанометровый Exynos 990 может справляться со всеми задачами, но в прямой сравнении с чипом от Qualcomm у него нет шансов. Мало того, в некоторых задачах однокристальная система уступает платформе Exynos 9820, установленной в флагманах прошлого поколения. Кроме того, Xiaomi Mi 10 может похвастаться наличием 256 ГБ встроенной памяти.

Samsung Galaxy S20 Ultra тоже есть что предложить пользователям. Например, 3K-дисплей Dynamic AMOLED 2X, прикрытый стеклом Gorilla Glass 6. Максимальная частота обновления составляет 120 Гц. Также флагман южнокорейской компании в отличие от смартфона Xiaomi может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и слотом под карту памяти.

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Модель отличается наличием телеобъектива с одним из самых высоких на рынке разрешений – 48 Мп. Правда, кратность оптического зума составила лишь 4x. Смартфон предлагает 100-кратное увеличение, но программное. Кроме того, в камере есть модули на 108 Мп, 12 Мп и 0,3 Мп (ToF). Видео можно записывать в 4K Ultra HD с частотой 24 FPS. Фронтальная камера получила 40-мегапиксельное разрешение и поддержку 4K UHD при 60 к/сек.

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Ёмкость несъёмной батареи составляет 5000 мАч. На борту есть NFC, стереодинамики, встроенный в дисплей биометрический сканер. Также отметим Android 10 в составе прошивки One UI 2.1, режим Samsung DeX для подключения смартфона к монитору и адаптер Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц.