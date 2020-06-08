Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung Galaxy S20 Ultra подешевел на 33 000 рублей – цена опустилась почти до уровня Xiaomi Mi 10

для раздела Блоги
+
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Главным флагманским смартфоном компании Samsung в 2020 году является модель Galaxy S20 Ultra. В России она продаётся в модификациях с 12/16 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем на 128/512. Стоимость версий 12/128 ГБ и 16/512 ГБ составила на старте продаж соответственно 109 990 рублей и 129 990 рублей. К слову, это первый в мире смартфон с 16 ГБ ОЗУ под капотом.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Сейчас в России модель упала в цене практически до уровня Xiaomi Mi 10. В магазине Unotechno за смартфон просят чуть более 76 000 рублей. Столько же за модель нужно отдать в интернет-магазине Video-Shopper. Таким образом, цена флагмана упала примерно на 33 000 рублей. Samsung Galaxy S20 Ultra всё равно остаётся одним из самых дорогих телефонов в России, но после прайс-ката он существенно приблизился в стоимости к Xiaomi Mi 10. Последний в России оценивается в 69 990 рублей.

реклама

У флагмана китайской компании есть несколько преимуществ. Главное – процессор Qualcomm Snapdragon 865. 7-нанометровый Exynos 990 может справляться со всеми задачами, но в прямой сравнении с чипом от Qualcomm у него нет шансов. Мало того, в некоторых задачах однокристальная система уступает платформе Exynos 9820, установленной в флагманах прошлого поколения. Кроме того, Xiaomi Mi 10 может похвастаться наличием 256 ГБ встроенной памяти.

Samsung Galaxy S20 Ultra тоже есть что предложить пользователям. Например, 3K-дисплей Dynamic AMOLED 2X, прикрытый стеклом Gorilla Glass 6. Максимальная частота обновления составляет 120 Гц. Также флагман южнокорейской компании в отличие от смартфона Xiaomi может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и слотом под карту памяти.

реклама

Модель отличается наличием телеобъектива с одним из самых высоких на рынке разрешений – 48 Мп. Правда, кратность оптического зума составила лишь 4x. Смартфон предлагает 100-кратное увеличение, но программное. Кроме того, в камере есть модули на 108 Мп, 12 Мп и 0,3 Мп (ToF). Видео можно записывать в 4K Ultra HD с частотой 24 FPS. Фронтальная камера получила 40-мегапиксельное разрешение и поддержку 4K UHD при 60 к/сек.

реклама

Ёмкость несъёмной батареи составляет 5000 мАч. На борту есть NFC, стереодинамики, встроенный в дисплей биометрический сканер. Также отметим Android 10 в составе прошивки One UI 2.1, режим Samsung DeX для подключения смартфона к монитору и адаптер Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
72
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
23
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
33
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
177
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
15
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W
60
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5
26
Деньги вперед: главные игры июня 2020 года
38
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
29

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 363
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 359
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 177
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
3 июня 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

6 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 11
19
Владельцы Huawei Honor 10 получили долгожданное обновление до EMUI 10
24
Европейский магазин удивил покупателей ценой на будущую PlayStation 5 – за консоль просят около 1 000 долларов
42
Стартовала бесплатная раздача Doom II и The Elder Scrolls: Legends – можно получить игр на 75 долларов на одном устройстве
5
Стало известно, когда Xiaomi Redmi Note 8 Prо получит глобальную MIUI 11 на Android 10
10
Видеокарта GeForce RTX 3080 получит производительность на уровне 15 TFLOP и станет быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti – новая информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения
160
Автор графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project опубликовал новое впечатляющее видео
13
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 82 доллара – отличная цена за один из самых быстрых процессоров 2020 года
107
Процессоры Intel Core 11-го поколения Tiger Lake поступят в продажу летом 2020 года и получат 10-нм техпроцесс
68
Видеокарта NVIDIA RTX 3080 получила изображения 3D-рендеринга со всех сторон
38
10-ядерный Core i9 10900К против 4-ядерного Core i3 10100 – эксперты Benchmark выяснили, стоит ли переплачивать 500 долларов за самый быстрый игровой процессор
44
Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 100 долларов и доступен для заказа по самой низкой цене с начала продаж
6
Дизайн NVIDIA GeForce RTX 3080 уже вдохновляет свободных художников
16
Китай на пороге прорыва в области производства собственного литографического оборудования
144
Бюджетные материнские платы для процессоров AMD Ryzen на чипсете А520 получат ценник от 50 долларов и позволят собрать недорогой геймерский компьютер дешевле 500 долларов
26
Крупный магазин видеоигр продаёт 742 игры за 5 долларов вместо 3 400 в честь событий в США
8
Праздник геймера - стартовала бесплатная раздача игр и огромные скидки в Steam и GOG - бесплатный Total Annihilation, The Uncertain: Last Quiet Day, летняя распродажа 2020 и многое другое
5
Стали известны планы Microsoft на 2020-2021 год – значительное увеличение производительности Windows 10 и новое меню «Пуск»
26
Intel предоставила неверные показатели TDP для процессоров Core 10-го поколения – разбираемся в причинах подмены значений TDP для 10-ядерного Core i9 10900К
28
Энтузиаст рассекретил технические характеристики и производительность видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и AMD Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi
17

Популярные статьи

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
256
ТОП 7 андроид игр, в которые стоит поиграть
21
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
23
ТОП 7 ботов Телеграм
33
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
72
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами
29
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
19
Обзор гарнитуры JBL Quantum 800
5

Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
17:50
Да на исходе топ, да ещё по цене дороже, чем на старте..., бред брать. Но их и не берут почти, это такой штучный товар, кому это сотка это вообще ничего, как бутылку вина взять.
GeForce RTX 3090 будет вдвое производительней RTX 2080, а Radeon RX 6900 ХТ превзойдёт RTX 3080 - новые данные о характеристиках следующего поколения видеокарт AMD и NVIDIA
Yolanda Tarska
17:49
Короче заказываем!
GeForce RTX 3090 будет вдвое производительней RTX 2080, а Radeon RX 6900 ХТ превзойдёт RTX 3080 - новые данные о характеристиках следующего поколения видеокарт AMD и NVIDIA
Каа
17:45
Не знаю, что там вдвое.. но 3060s быстрее 2060s всего на 36,5%, исходя из производительности на Ватт. Мало!
GeForce RTX 3090 будет вдвое производительней RTX 2080, а Radeon RX 6900 ХТ превзойдёт RTX 3080 - новые данные о характеристиках следующего поколения видеокарт AMD и NVIDIA
w
17:44
Пфеник маза-фака, перелогинься! Тупые шлюховичи! ipc всегда с маленькой буквы и означает производительность не на конкретну железку, а на ТАКТ! Потсакухинен, такт единицу не сколько вообще, а такт, уб...
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
Денис Синяков
17:43
И я такой заказал . Снап 665 , вроде камеры толковые , вроде есть нфс , правда мне он нафиг не нужен , батарейка немаленькая, а, еще джек есть , собсно для чего и покупался , чтобы музло слушать . Над...
Xiaomi Redmi Note 8T с NFC упал в цене более чем на 5000 рублей
VRoman
17:42
Весёлые картинки несуществующих карт. 3070 ещё не вышла, а они уже смерили производительность её переемственницы 3070 Super.
GeForce RTX 3090 будет вдвое производительней RTX 2080, а Radeon RX 6900 ХТ превзойдёт RTX 3080 - новые данные о характеристиках следующего поколения видеокарт AMD и NVIDIA
Boris Koltsov
17:41
чисто поржать
Игровые ноутбуки Xiaomi Mi Notebook получат низкую цену и производительные процессоры Intel Core 10-го поколения
Inttz
17:36
Да что там интел надоила то с +5%.Сами себе яму копали,т.к. никто не обновлялся с сандиков и дали амд фору
AMD Ryzen 9 3900X рекордно подешевел – цена упала до 400 долларов впервые с начала продаж
Alex TOPMAN
17:35
Чего непонятного? Парню всего лишь удалось успешно конвертировать и адаптировать пару уровней под движок UE4. Молодец, так держать! Но "так держать" ещё о-о-очень долго.
Свежие геймплейные видео фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4
Александр Блинов
17:34
Меня постоянно минусуют когда я пишу что у 3060 должно быть 12 Гб vram. А у более старших ещё больше. Хотя уже есть игры где 8 Гб vram не хватает. Вангую что потом выпустят супер версии с увеличенным ...
AMD предложит более 4 ГБ VRAM в стандартной комплектации следующего поколения Radeon RX, Big Navi по более низкой цене
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем