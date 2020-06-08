Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Стоимость процессора AMD Ryzen 5 3600 на российском рынке упала до минимальной отметки начиная с января нынешнего года. Цена пошла на спад после февральского скачка, связанного с падением курса национальной валюты.

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Согласно данным площадки «Яндекс.Маркет», средняя стоимость настольного процессора составляет 13 629 рублей. При этом ещё весной за него просили в среднем порядка 16 500 рублей. В магазине «Регард» CPU можно приобрести менее чем за 13 000 рублей. В «Ситилинк» он стоит примерно на 700 рублей дороже. В то же время минимальная цена в России составляет 11 710 рублей, а максимальная – 16 790 рублей.

реклама

Напомним, что AMD Ryzen 5 3600 – это 7-нанометровый процессор семейства Matisse. Его премьера состоялась в начале 2019 года в Лас-Вегасе в рамках выставки потребительской электроники CES 2019. В продаже модель появилась в середине июля по рекомендованной цене 199 долларов (13 550 рублей).

реклама

Процессор ориентирован на установку в разъём Socket AM4. CPU содержит шесть ядер, в каждом из которых выполняется по два потока. Номинальная частота составляет 3,6 ГГц, а с Turbo Boost повышается до 4,2 ГГц при максимальной однопоточном нагрузке.

R5 3600 поддерживает работу с оперативной памятью DDR-3200 МГц. Объём кэш-памяти третьего уровня составляет 32 МБ. Величина отвода тепловой мощности равна 65 Вт. Максимальная рабочая температура – 95 градусов. Также отметим отсутствие встроенного GPU и поддержку PCI Express 4.0 x16.

реклама