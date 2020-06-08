Цена AMD Ryzen 5 3600 в России упала до минимального уровня с начала 2020 года
Стоимость процессора AMD Ryzen 5 3600 на российском рынке упала до минимальной отметки начиная с января нынешнего года. Цена пошла на спад после февральского скачка, связанного с падением курса национальной валюты.
Согласно данным площадки «Яндекс.Маркет», средняя стоимость настольного процессора составляет 13 629 рублей. При этом ещё весной за него просили в среднем порядка 16 500 рублей. В магазине «Регард» CPU можно приобрести менее чем за 13 000 рублей. В «Ситилинк» он стоит примерно на 700 рублей дороже. В то же время минимальная цена в России составляет 11 710 рублей, а максимальная – 16 790 рублей.
рекламаНапомним, что AMD Ryzen 5 3600 – это 7-нанометровый процессор семейства Matisse. Его премьера состоялась в начале 2019 года в Лас-Вегасе в рамках выставки потребительской электроники CES 2019. В продаже модель появилась в середине июля по рекомендованной цене 199 долларов (13 550 рублей).
рекламаПроцессор ориентирован на установку в разъём Socket AM4. CPU содержит шесть ядер, в каждом из которых выполняется по два потока. Номинальная частота составляет 3,6 ГГц, а с Turbo Boost повышается до 4,2 ГГц при максимальной однопоточном нагрузке.
R5 3600 поддерживает работу с оперативной памятью DDR-3200 МГц. Объём кэш-памяти третьего уровня составляет 32 МБ. Величина отвода тепловой мощности равна 65 Вт. Максимальная рабочая температура – 95 градусов. Также отметим отсутствие встроенного GPU и поддержку PCI Express 4.0 x16.
реклама«Регард» – 12 880 рублей | «Ситилинк» – 13 590 рублей | «Яндекс.Маркет» – от 11 710 рублей
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