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Компания Xiaomi в начале этого года представила в Китае смартфон Redmi K30 Pro 5G, который несколько недель назад дебютировал в мире как Poco F2 Pro. Новинку оценили в 499 евро (565 долларов) или 599 евро (680 долларов) в зависимости от модификации. Долгое время в продаже была только базовая версия со скидкой в 65 долларов. Сейчас на рынок поступила топовая конфигурация со скидкой 100 долларов.

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В магазине SUNSKY стоимость Poco F2 Pro составляет 577 долларов модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем вместимостью 256 ГБ. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти тоже подешевела почти на 100 долларов. Её цена на AliExpress составляет 472 доллара. К слову, в России версия 8/256 ГБ не продаётся пока что, а конфигурация 6/128, согласно «Яндекс.Маркет» обойдётся в 41 000 рублей (600 долларов) как минимум.

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Напомним, что флагман нового поколения заменил на рынке модель Pocophone F1 2018 года выпуска, оснащённую однокристальной системой Snapdragon 845. Новинка имеет дисплей AMOLED формата Full HD+ с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Диагональ составляет 6,67 дюйма.

Вычислительным центром смартфона является 7-нанометровая мобильная платформа Snapdragon 865 с частотой до 2,84 ГГц. За графику в чипсете отвечает контроллер Adreno 650. Основная камера имеет разрешение 64 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп, а выдвижная фронтальная – 20 Мп. Также стоит отметить наличие под капотом флагмана NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.