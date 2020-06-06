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В конце марта компания Huawei анонсировала флагманское семейство P40. Стандартная модель появилась в России по цене 49 999 рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. На официальном сайте стоимость флагмана снизилась до 39 999 рублей, но в других магазинах смартфон можно купить ещё дешевле.

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В частности, в магазине Sotino.ru стоимость Huawei P40 составляет 36 990 рублей. Также предусмотрена дополнительная скидка в размере 1000 рублей, поэтому смартфон обойдётся в 35 990 рублей, т.е. на 14 000 рублей дешевле, чем в апреле на старте продаж.

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Huawei P40 – это очередной камерофон китайской компании. Он имеет тройную основную камеру с разрешением 50 Мп + 16 Мп + 8 Мп. Она получила 3-кратный оптический зум и оптическую стабилизацию изображения, а видео можно записывать в формате 4K Ultra HD с максимальной частотой кадров 60 FPS. Фронтальная камера во флагмане нового поколения имеет 32-мегапиксельное разрешение. Она тоже получила поддержку записи видео 4K@60FPS.

Сердцем смартфона выступает фирменный мобильный процессор Kirin 990 5G, выполняется по технологии 7nm+. На лицевой стороне установлен дисплей OLED с интегрированным биометрическим сенсором. Диагональ составляет 6,1 дюйма, а разрешение – 1080 х 2340 пикселей. Также отметим защиту от воды по стандарту IP53, аккумулятор ёмкостью 3800 мАч с 22,5-ваттной проводной зарядкой, NFC и Wi-Fi с поддержкой диапазона 5,8 ГГц.

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Huawei P40 работает на базе операционной системы Android 10 с оболочкой EMUI 10.1. Флагман не имеет сервисов Google и не поддерживает Google Pay.