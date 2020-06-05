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Южнокорейская компания LG пополнила ассортимент ультраширокоугольных мониторов сразу тремя моделями. Они называются 38WN95C-W, 38WN95C-G и 38WN95C-B.

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Три новинки похожи друг на друга. Модель с индексом W имеет два порта HDMI 2.0, Thunderbolt 3 и два скромных динамика суммарной мощностью 4 Вт. В мониторе с индексом G есть только один разъём HDMI 2.0, в то время как порт Thunderbolt 3 отсутствует. Наконец, в модели с индексом B отсутствуют ещё и динамики. Зато она может похвастаться подсветкой RGB.

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В остальном отличий между тремя новинками нет. Они оснащены матрицами Nano IPS формата 4K Ultra HD с разрешением 3840 х 1600 точек. Коэффициент контрастности – 1000:1. Время отклика – 1 мс. Частота обновления дисплея составляет 144 Гц, но через экранное меню данный показатель можно повысить до 170 Гц. Также отметим радиус кривизны 2300R, 98-процентный охват цветового диапазона DCI-P3 и поддержку стандарта VESA Display HDR 600.

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Мониторы комплектуются подставкой для регулировки высоты и угла наклона. Также предусмотрено крепление VESA 100. Список интерфейсов помимо уже упомянутых включает гнездо для подключения наушников, DisplayPort 1.4 и концентратор USB 3.0.

Модель LG 38WN95C-W уже доступна для предварительного заказа. Её цена составляет 1599 долларов. Стоимость двух других мониторов пока что остаётся неизвестной.