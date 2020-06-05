LG представила ультраширокоугольные 4K-мониторы с частотой обновления 170 Гц
Южнокорейская компания LG пополнила ассортимент ультраширокоугольных мониторов сразу тремя моделями. Они называются 38WN95C-W, 38WN95C-G и 38WN95C-B.
Три новинки похожи друг на друга. Модель с индексом W имеет два порта HDMI 2.0, Thunderbolt 3 и два скромных динамика суммарной мощностью 4 Вт. В мониторе с индексом G есть только один разъём HDMI 2.0, в то время как порт Thunderbolt 3 отсутствует. Наконец, в модели с индексом B отсутствуют ещё и динамики. Зато она может похвастаться подсветкой RGB.
рекламаВ остальном отличий между тремя новинками нет. Они оснащены матрицами Nano IPS формата 4K Ultra HD с разрешением 3840 х 1600 точек. Коэффициент контрастности – 1000:1. Время отклика – 1 мс. Частота обновления дисплея составляет 144 Гц, но через экранное меню данный показатель можно повысить до 170 Гц. Также отметим радиус кривизны 2300R, 98-процентный охват цветового диапазона DCI-P3 и поддержку стандарта VESA Display HDR 600.
рекламаМониторы комплектуются подставкой для регулировки высоты и угла наклона. Также предусмотрено крепление VESA 100. Список интерфейсов помимо уже упомянутых включает гнездо для подключения наушников, DisplayPort 1.4 и концентратор USB 3.0.
Модель LG 38WN95C-W уже доступна для предварительного заказа. Её цена составляет 1599 долларов. Стоимость двух других мониторов пока что остаётся неизвестной.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила