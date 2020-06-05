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Компания Xiaomi в прошлом году представила смартфон Mi A3 на стоковой версии операционной системы Android 9.0 Pie. В России модель в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ был оценена в 19 990 рублей. Сейчас стоимость заметно упала.

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В магазине «Ситилинк» за Xiaomi Mi A3 в топовой конфигурации просят 13 490 рублей. Это самая низкая цена прошлогодней модели в России на данный момент, но не самая низкая за всё время. Ранее стоимость модификации 4/128 ГБ опускалась до 12 990 рублей. Но в любом случае актуальное предложение в «Ситилинк» – это одна из последних возможностей приобрести смартфон со скидкой, прежде чем он будет снят с продаж.

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Xiaomi Mi A3 – один из самых дешёвых в мире телефонов со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Экран OLED имеет диагональ 6,088” и разрешение HD+. Сердцем смартфона выступает однокристальная система Snapdragon 665, выполненная по 7-нанометровой технологии.

Вопросами питания занимается аккумулятор на 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Программной основой служит операционная система Android 10 без любых оболочек. В будущем она будет обновлена до версии Android 11.

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Китайская компания позиционирует смартфон в качестве бюджетного камерофона. У него есть основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 32-мегапиксельная фронтальная. Также отметим слот под microSD и разъём для наушников. Чип NFC отсутствует.