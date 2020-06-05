Опубликован список смартфонов Huawei, которые получат Android 11
Сегодня мы писали о том, какие смартфоны компании Xiaomi получат операционную систему Android 11. Таких моделей всего насчиталось 32 из уже существующих, но их количество уменьшается примерно до 20, если мы говорим исключительно об уникальных устройствах. В Сети также появился список смартфонов Huawei, для которых в будущем выйдет новая версия «зелёного робота».
По новым данным, Android 11 получат около двух десятка моделей, и почти все они являются флагманами. В отличие от Xiaomi, которая выпустит апдейт только для смартфонов 2019 и 2020 годов, Huawei планирует обновить несколько флагманов 2018 года. А если быть точнее, то семь. Это Huawei P20 и P20 Pro, а также семейство Mate 20, состоящее из пяти устройств.
рекламаСвежая версия операционной системы будет доступна для Huawei P30, P30 Pro и P30 Pro New Edition, для Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+, а также для семейства Huawei Mate 30, в котором есть стандартное издание и версия Pro в модификация с поддержкой 4G и 5G.
Что касается недорогих моделей, в списке на получение Android 11 есть только Huawei P40 Lite с 4G и 5G. Возможно, перечень смартфонов будет расширен, поскольку в ассортименте китайской компании есть ещё линейка nova, в которой продаются не самые дешёвые устройства.
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