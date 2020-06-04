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Китайская компания Xiaomi в конце прошлого года сняла с производства модели Mi 9T и Mi 9T Pro. Продвинутую версию уже сложно найти в продаже, а вот стандартное издание ещё продолжает продаваться, причём даже в официальных магазинах. Смартфон в России был представлен в середине июня прошлого года, но уже с августа компания начала постоянно играть с ценой, то опуская её, то возвращая к прежнему уровню.

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Сейчас в России Xiaomi Mi 9T вновь подешевел. Причём официальная цена топовой модификации на момент написания заметки ниже стоимости «серой» версии. За конфигурацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти компания просит 23 990 рублей. Цена упала на 5000 рублей. Модель с накопителем вместимостью 64 ГБ подешевела на 4000 рублей и стоит 21 990 рублей.

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В смартфоне установлена OLED-панель Full HD+ диагональю 6,39 дюйма с интегрированным биометрическим сканером. Главная фишка Xiaomi Mi 9T – 20-мегапиксельная выдвижная камера для селфи. Тыльная сторона содержит три модуля на 48 Мп, 13 Мп и 8 Мп. Последний имеет 2-кратное увеличение.

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Смартфон оснащён процессором Snapdragon 730G, выполненным по технологии 8-нм. Ёмкость встроенной батареи составляет 4000 мАч. Из остального стоит отдельно упомянуть разъём для наушников, NFC, 18-ваттную зарядку и операционную систему Android 10. Сейчас в Европе для Xiaomi Mi 9T вышла стабильная версия программного обеспечения MIUI 12.