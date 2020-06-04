Флагманы Huawei 2018 года получили стабильную EMUI 10 на Android 10 в Европе
1 мая мы писали о том, что китайская компания Huawei задерживает прошивку EMUI 10 на Android 10 для смартфонов, которые продаются в Европе. Речь идёт о флагманских моделях семейств Huawei P20, представленных в 2018 году, и Mate 10 трёхлетней давности. Изначально выпуск обновления был запланирован на начало мая, но затем его перенесли на середину июня. Как стало известно, флагманы 2018 года уже получили апдейт.
Пока что выход EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 подтвердила только турецкая поддержка компании Huawei. Также один из владельцев версии Pro опубликовал скриншот из меню «Обновление ПО», в котором указано, что смартфон с модельным номером CLT-L29 работает на базе ОС Android 10 с прошивкой EMUI 10.0.0.161 (C185E2R1P3).
рекламаНапомним, что Huawei P20 и P20 Pro были представлены в конце марта 2018 года и стали лучшими на тот момент камерофонами в мире по версии DxOMark. В обеих моделях производитель сосредоточился на ночном режиме съёмки, а версия Pro стала первым в мире телефоном с тройной основной камерой. Компания не отказалась от чёрно-белого модуля, и он появился в каждом смартфоне. В Huawei P20 Pro имеется ещё и телеобъектив с 3-кратным зумом без потери качества.
рекламаПод капотом флагманов двухлетней давности установлен 10-нанометровый чипсет Kirin 970 AI. Из общего также можно отметить стереодинамики, NFC, дисплей с вырезом, клавишу «Домой» со встроенным сканером отпечатков пальцев на лицевой панели, отсутствие разъёма для наушников и 24-мегапиксельную фронтальную камеру. Из коробки смартфоны получили операционную систему Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.
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