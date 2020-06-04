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Флагманы Huawei 2018 года получили стабильную EMUI 10 на Android 10 в Европе

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1 мая мы писали о том, что китайская компания Huawei задерживает прошивку EMUI 10 на Android 10 для смартфонов, которые продаются в Европе. Речь идёт о флагманских моделях семейств Huawei P20, представленных в 2018 году, и Mate 10 трёхлетней давности. Изначально выпуск обновления был запланирован на начало мая, но затем его перенесли на середину июня. Как стало известно, флагманы 2018 года уже получили апдейт.

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Пока что выход EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 подтвердила только турецкая поддержка компании Huawei. Также один из владельцев версии Pro опубликовал скриншот из меню «Обновление ПО», в котором указано, что смартфон с модельным номером CLT-L29 работает на базе ОС Android 10 с прошивкой EMUI 10.0.0.161 (C185E2R1P3).

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Напомним, что Huawei P20 и P20 Pro были представлены в конце марта 2018 года и стали лучшими на тот момент камерофонами в мире по версии DxOMark. В обеих моделях производитель сосредоточился на ночном режиме съёмки, а версия Pro стала первым в мире телефоном с тройной основной камерой. Компания не отказалась от чёрно-белого модуля, и он появился в каждом смартфоне. В Huawei P20 Pro имеется ещё и телеобъектив с 3-кратным зумом без потери качества.

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Под капотом флагманов двухлетней давности установлен 10-нанометровый чипсет Kirin 970 AI. Из общего также можно отметить стереодинамики, NFC, дисплей с вырезом, клавишу «Домой» со встроенным сканером отпечатков пальцев на лицевой панели, отсутствие разъёма для наушников и 24-мегапиксельную фронтальную камеру. Из коробки смартфоны получили операционную систему Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.

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