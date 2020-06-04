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Компания OnePlus в этом году представила уже два смартфона флагманского уровня. Всего на 2020 год производителем запланирован анонс как минимум пяти моделей, причём одна из них будет не флагманом впервые с 2015 года, когда был выпущен OnePlus X. В России официально новое поколение не продаётся, как и T-версии 7-й серии. Однако, это не означает, что их нельзя купить.

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Весной OnePlus 8 поступил в продажу на российском рынке, по цене от 47 000 рублей до 58 000 рублей в зависимости от комплектации, согласно «Яндекс.Маркет». Сейчас топовую версию флагмана, по данным всё того же агрегатора, в России можно купить почти на 13 000 рублей дешевле. Так, стоимость смартфона в модификации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти уже опустилась ниже отметки 45 500 рублей.

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Базовая конфигурация OnePlus 8 дешевеет тоже, но не так стремительно. Если за первые модели весной просили более 47 000 рублей, то сейчас цена опустилась до 40 500 рублей . Напомним, что «в базе» смартфон предлагает вдвое меньше встроенной памяти при 8 ГБ ОЗУ.

Новинка китайской компании несёт на борту 7-нанометровый процессор Snapdragon 865, а за питание отвечает аккумулятор на 4300 мАч с 30-ваттной проводной зарядкой. Основная камера осталась без телеобъектива. Она имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп. Селфи камера в смартфоне 32-мегапиксельная.

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OnePlus 8 оборудован 6,55-дюймовой панелью с частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10+. Разрешение составляет 1080 х 2400 точек. Программной основной выступает операционная система Android 10. Также отметим интегрированный в экран биометрический сенсор, NFC и стереодинамики. Напомним, что в Европе стоимость базовой модификации составила 699 евро (54 000 рублей), а топовой – 799 евро (62 000 рублей).