Новинка 2020 года OnePlus 8 дешевеет на глазах – цена упала на 13 000 рублей
Компания OnePlus в этом году представила уже два смартфона флагманского уровня. Всего на 2020 год производителем запланирован анонс как минимум пяти моделей, причём одна из них будет не флагманом впервые с 2015 года, когда был выпущен OnePlus X. В России официально новое поколение не продаётся, как и T-версии 7-й серии. Однако, это не означает, что их нельзя купить.
Весной OnePlus 8 поступил в продажу на российском рынке, по цене от 47 000 рублей до 58 000 рублей в зависимости от комплектации, согласно «Яндекс.Маркет». Сейчас топовую версию флагмана, по данным всё того же агрегатора, в России можно купить почти на 13 000 рублей дешевле. Так, стоимость смартфона в модификации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти уже опустилась ниже отметки 45 500 рублей.
рекламаБазовая конфигурация OnePlus 8 дешевеет тоже, но не так стремительно. Если за первые модели весной просили более 47 000 рублей, то сейчас цена опустилась до 40 500 рублей. Напомним, что «в базе» смартфон предлагает вдвое меньше встроенной памяти при 8 ГБ ОЗУ.
Новинка китайской компании несёт на борту 7-нанометровый процессор Snapdragon 865, а за питание отвечает аккумулятор на 4300 мАч с 30-ваттной проводной зарядкой. Основная камера осталась без телеобъектива. Она имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп. Селфи камера в смартфоне 32-мегапиксельная.
рекламаOnePlus 8 оборудован 6,55-дюймовой панелью с частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10+. Разрешение составляет 1080 х 2400 точек. Программной основной выступает операционная система Android 10. Также отметим интегрированный в экран биометрический сенсор, NFC и стереодинамики. Напомним, что в Европе стоимость базовой модификации составила 699 евро (54 000 рублей), а топовой – 799 евро (62 000 рублей).
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