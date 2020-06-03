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Стало известно, когда выйдет стабильная версия EMUI 10.1 для смартфонов Huawei в Европе

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Компания Huawei обнародовала график выхода стабильной версии программного обеспечения EMUI 10.1 в Европе. Всего свежая версия прошивки, которая была анонсирована чуть более двух месяцев назад, обещана для девяти смартфонов китайского производителя. Восемь из них работают на базе мобильного процессора Kirin 980, а ещё одно устройство оборудовано Kirin 990.

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Согласно официальной информации, прошлогодний флагман Huawei P30 должен получить EMUI 10.1 в середине или в конце текущего месяца, а для версии Pro обновление начнут выпускать уже на днях. Однако, ещё в конце мая мы писали о выходе EMUI 10.1 для обоих смартфонов в Европе.

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Также в начале июня свежую версию программного обеспечения должен получить флагман Huawei Mate 30 Pro на процессоре Kirin 990. Напомним, что модель была анонсирована в начале осени прошлого года.

Всё семейство Huawei Mate 20 будет обновлено до конца июля. Оно включает сразу пять смартфонов. Это стандартное издание Mate 20, версию Pro, люксовое издание Mate 20 RS Porsche Design, а также фаблеты Mate 20 X с поддержкой мобильных сетей четвёртого и пятого поколений. Кроме того, стабильная версия EMUI 10.1 в начале третьего квартала придёт на Huawei nova 5T.

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