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Издание Tech Spot опубликовало статью, в которой рассказано о лучших процессорах в 2020 году. С оригинальным материалом можете ознакомиться по этой ссылке, а данной заметке мы сделаем краткую выдержку из прочитанного.

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Как отмечает автор статьи, третий год подряд лидером в категории «Универсальный процессор» стала 6-ядерная 12 поточная модель Ryzen 5. В 2017 году это был Ryzen 5 1600, а затем её сменили Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 2600X. Новым лидером по версии Tech Spot стал настольный процессор AMD Ryzen 5 3600, анонсированный на CES 2019 в начале прошлого года.

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Это 7-нанометровое решение с частотой 3,6-4,2 ГГц, TDP 65 Вт и поддержкой PCI Express 4.0 x 16. Процессор устанавливается в сокет AM4 и поддерживает ОЗУ DDR4-3200. По данным «Яндекс.Маркет», в России цена CPU стартует с отметки 11 500 рублей. В качестве альтернативы ему назвали Ryzen 5 3600X с повышенными частотами, номинальным энергопотреблением 95 Вт и стоимостью от 13 650 рублей.

Лучшим HEDT-процессором издание выбрало Ryzen Threadripper 3990X. 7-нанометровая платформа обладает 64 ядрами с номинальной частотой 2,9 ГГц, пиковой 4,3 ГГц и разблокированным множителем. Кэш-памяти третьего уровня предусмотрено 256 МБ. Процессор имеет TDP 280 Вт и поддерживает многопоточность. Сокет – sTRX4.

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Лучшую производительность за свои деньги предлагают серии Ryzen 7 и Ryzen 9 поколения Matisse. Сюда автор статьи относит сразу четыре процессора: Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.

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Чипы Ryzen R7 имеют по восемь ядер и поддерживают многопоточность. В Ryzen 7 3700X частота составляет 3,6-4,4 ГГц, а TDP равно 65 Вт, тогда как Ryzen 7 3800X работает на частотах 3,9-4,5 ГГц при TDP 105 Вт. Стоимость первого в России стартует с 21 200 рублей, а второго – с 22 990 рублей.

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Ryzen 9 3900X получил 12 ядер и 24 потока, частота составила 3,8-4,6 ГГц, а TDP – 105 Вт. В России процессор обойдётся минимум в 31 000 рублей. Наконец, Ryzen 9 3950X – 16-ядерное 24-поточное решение с частотой 3,5-4,7 ГГц и тепловыделением 105 Вт по цене от 52 900 рублей.

Звания лучшего бюджетного процессора удостоились два CPU компании AMD. Первый – недавняя 4-ядерная 8-поточная новинка Ryzen 3 3300X. Платформа работает на частотах от 3,8 ГГц до 4,3 ГГц. TDP составляет 65 Вт. Также хорошим выбором за свои деньги является Ryzen 5 3400G. Процессор получил четыре ядра с частотой 3,4-4,2 ГГц, поддержку многопоточности и встроенную графику Vega 11 (1400 МГц). Цена в России составляет от 10 800 рублей.

Наконец, для геймеров лучшим выбором по версии Tech Spot является Intel Core i9-10900K или Core i5-10600K. Оба процессора были представлены в последний день апреля. Стоимость младшей модели в России стартует с 21 000 рублей. За эти деньги вы получаете 125-ваттный CPU с частотой 4,1-4,8 ГГц, который имеет шесть ядер и поддерживает многопоточность.

Intel Core i9-10900K стоит почти 50 000 рублей. Он обладает 10 ядрами с 20 потоками. Номинальная частота составляет 3,7 ГГц, а TDP – 125 Вт. В режиме Thermal Velocity Boost частоту процессора можно увеличить до 5,3 ГГц. Напомним, что в поколении Intel Comet Lake-S одним из ключевых новшеств стало появление разъёма LGA 1200.