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Три дешёвых смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 11

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Компания Xiaomi выпустила свежую (от 1 июня 2020 года) стабильную версию международной прошивки MIUI 11 для трёх доступных смартфонов, которые продаются за пределами Китая. Это модели Redmi Note 9S, которая была анонсирована минувшей весной, а также Redmi 8 и Redmi Note 8T, представленные во второй половине прошлого года.

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Redmi Note 9S оборудован чипом Snapdragon 720G в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ, а ёмкость аккумулятора составляет 5020 мАч. Смартфон был официально представлен и России, где его стоимость составила 17 990 рублей. Свежая сборка MIUI 11 Global доступна для европейской версии устройства, а загрузить её вы можете в таблице ниже.

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Redmi Note 8T – модель на процессоре Snapdragon 665 с чипом NFC и поддержкой Google Pay. Смартфон был представлен в прошлом году в России. Сейчас его стоимость составляет от 12 591 рубля до 16 191 рубля на официальном сайте.

Отметим, что в Redmi Note 8T и Redmi Note 9S используются практически идентичные основные камеры – 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп соответственно. Также стоит подчеркнуть, что этом модель 2020 года не имеет NFC.

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Наконец, Redmi 8 на процессоре Snapdragon 439 получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. По словам производителя, в режиме ожидания смартфон может проработать до 25 дней. Стоимость в зависимости от модификации составляет 9990 рублей или 10 791 рубль.

Скачать стабильную версию MIUI 11
Смартфон
Версия ПО
Скачать прошивку
1
Redmi Note 9S
Глобальная
2
Redmi Note 8T
Европейская
Глобальная
3
Redmi 8
Европейская
Глобальная
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Błąčķ_Øvēŗłøřð
17:01
Мало того что тупая реклама вшивого рыгарда, так еще и перепись дэбылофф, которые купят эти штеудные поделки ☝️
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
ACDCOVER
17:00
Ну так и новые i9 в некоторых играх не способны на стабильные 60+ кадров в секунду. Возьмём rdr2 например. Там и с i9 9900k + какая нибудь 2080 тоже часто провалы ниже 60 кадров вылезают.
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Twisted Evil
16:59
то-то в том же овере во всю юзают отмену анимации, что бы быстрее сдавать абилки. чекай скоро и в валорант завезут, когда разберутся как движок игры работает.
Valorant - все, что нужно знать о новой игре, и почему она лучше CS:GO по мнению автора
Александр Тетюшин
16:58
Снимают с продаж так как нужно на них снижать цены НО Интел лучше удавится нужно же дырку латать бюджетную
Intel отправляет процессоры Coffee Lake на свалку истории
Arekusei
16:58
Хитро конечно прикинуться будто тестируешь сток хотя по факту не сток. Или с каких-то пор 2666CL12 стало стоком?
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