Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi выпустила свежую (от 1 июня 2020 года) стабильную версию международной прошивки MIUI 11 для трёх доступных смартфонов, которые продаются за пределами Китая. Это модели Redmi Note 9S, которая была анонсирована минувшей весной, а также Redmi 8 и Redmi Note 8T, представленные во второй половине прошлого года.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Redmi Note 9S оборудован чипом Snapdragon 720G в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ, а ёмкость аккумулятора составляет 5020 мАч. Смартфон был официально представлен и России, где его стоимость составила 17 990 рублей. Свежая сборка MIUI 11 Global доступна для европейской версии устройства, а загрузить её вы можете в таблице ниже.

реклама

Redmi Note 8T – модель на процессоре Snapdragon 665 с чипом NFC и поддержкой Google Pay. Смартфон был представлен в прошлом году в России. Сейчас его стоимость составляет от 12 591 рубля до 16 191 рубля на официальном сайте.

Отметим, что в Redmi Note 8T и Redmi Note 9S используются практически идентичные основные камеры – 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп соответственно. Также стоит подчеркнуть, что этом модель 2020 года не имеет NFC.

реклама

Скачать стабильную версию MIUI 11 № Смартфон Версия ПО Скачать прошивку 1 Redmi Note 9S Глобальная Загрузить 2 Redmi Note 8T Европейская Загрузить Глобальная Загрузить 3 Redmi 8 Европейская Загрузить Глобальная Загрузить