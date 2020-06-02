Три дешёвых смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 11
Компания Xiaomi выпустила свежую (от 1 июня 2020 года) стабильную версию международной прошивки MIUI 11 для трёх доступных смартфонов, которые продаются за пределами Китая. Это модели Redmi Note 9S, которая была анонсирована минувшей весной, а также Redmi 8 и Redmi Note 8T, представленные во второй половине прошлого года.
Redmi Note 9S оборудован чипом Snapdragon 720G в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ, а ёмкость аккумулятора составляет 5020 мАч. Смартфон был официально представлен и России, где его стоимость составила 17 990 рублей. Свежая сборка MIUI 11 Global доступна для европейской версии устройства, а загрузить её вы можете в таблице ниже.
рекламаRedmi Note 8T – модель на процессоре Snapdragon 665 с чипом NFC и поддержкой Google Pay. Смартфон был представлен в прошлом году в России. Сейчас его стоимость составляет от 12 591 рубля до 16 191 рубля на официальном сайте.
Отметим, что в Redmi Note 8T и Redmi Note 9S используются практически идентичные основные камеры – 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп соответственно. Также стоит подчеркнуть, что этом модель 2020 года не имеет NFC.
рекламаНаконец, Redmi 8 на процессоре Snapdragon 439 получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. По словам производителя, в режиме ожидания смартфон может проработать до 25 дней. Стоимость в зависимости от модификации составляет 9990 рублей или 10 791 рубль.
|
Скачать стабильную версию MIUI 11
|
№
|
Смартфон
|
Версия ПО
|
Скачать прошивку
|
1
|
Redmi Note 9S
|
Глобальная
|
2
|
Redmi Note 8T
|
Европейская
|
Глобальная
|
3
|
Redmi 8
|
Европейская
|
Глобальная
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