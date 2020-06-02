AMD Ryzen 9 4900H превзошёл Intel Core i9-10980HK в 3DMark
Постепенно на рынке начали появляться ноутбуки на базе гибридного процессора Ryzen 9 4900H. Один из таких – ASUS TUF Gaming A15 стоимостью порядка 1700 долларов. Он прошёл тест на производительность в программном обеспечении 3DMark.
APU Ryzen 9 4900H имеет восемь ядер с частотой от 3,3 ГГц до 4,4 ГГц и поддерживает технологию многопоточности, а номинальное энергопотребление составляет 45 Вт. В тесте Fire Strike Physics Score результат равен 22 383 «попугая». Для сравнения, 8-ядерный 16-поточный Intel Core i9-10980HK с частотой 2,4-5,3 ГГц набирает около 21 000 «попугаев». Он был протестирован в составе ноутбука MSI GS666 Stealth 10SFS, который оценён почти в 3200 долларов.
рекламаIntel Core i9-9980HK в составе традиционных мобильных ПК набрал примерно 20 000-21 000 баллов. Этот мобильный процессор тоже имеет восемь ядер с поддержкой многопоточности. Номинальная частота составляет 2,4 ГГц, а пиковая – 5,0 ГГц.
Отметим, что эта же платформа смогла превзойти результат Ryzen 9 4900H, но уже в составе ASUS ROG Mothership стоимостью 6500 долларов. Результат процессора в тесте 3DMark Fire Strike Physics Score составил почти 22 500 «попугаев». Но здесь важно заметить, что модель Mothership GZ700GX представляет собой габаритный моноблок с большими возможностями для установки более эффективной системы охлаждения, чем в обычных ноутбуках.
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