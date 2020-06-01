Intel Core i3-10100 обошёл AMD Ryzen 3 3100, но уступил Ryzen 3 3300X в играх – большое тестирование Tech Spot
Издание Tech Spot опубликовало статью, в которой рассказано о тестировании настольного процессора Core i3-10100 компании Intel. Новинку поколения Comet Lake-S сравнили с несколькими другими CPU, включая Ryzen 3 3100 и CPU трёхлетней давности Core i7-7700K.
Новый чип оказался быстрее, чем Intel Core i3-9100F, как и ожидалось. Практически во всех тестах новая платформа опередила модель прошлого поколения. Причём преимущество было весьма существенным. В то же время Intel Core i7-7700K, представленный три года назад, оказался практически во всех тестах хоть и ненамного, но быстрее, чем Core i3-10100.
реклама4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100, выполненный по 7-нанометровой технологии, тоже превзошёл показатели новинки семейства Comet Lake-S. А вот Ryzen 3 3300X смог превзойти показатели не только Core i3-10100, но и Core i5-9600K наряду с Core i5-10600 (но не всегда).
В играх с разрешением Full HD Intel Core i3-10100 тоже оказался позади Ryzen 3 3300X. Разница в FPS составила порядка 7-12 к/сек. Примерно такой же разница оказалась между Core i3-10100 и Ryzen 3 3100, но на этот раз в пользу процессора «синего» калифорнийского гиганта.
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Напомним, что Core i3-10100 – 4-ядерный 8-поточный настольный CPU стоимостью 122 доллара. Он имеет базовую частоту 3,6 ГГц и максимальную – 4,3 ГГц. Номинальная величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт. В тестах участвовали видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 32 ГБ оперативной памяти, а также материнские платы Gigabyte Z390 Aorus Ultra для процессоров Ryzen, Gigabyte X570 Aorus Master для CPU Intel Core 8-го и 9-го поколения, ASUS ROG Maximus XII Extreme для CPU семейства Comet Lake S.
рекламаБольше скриншотов с результатами в играх и бенчмарках вы найдёте на сайте Tech Spot, перейдя по этой ссылке.
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