Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Издание Tech Spot опубликовало статью, в которой рассказано о тестировании настольного процессора Core i3-10100 компании Intel. Новинку поколения Comet Lake-S сравнили с несколькими другими CPU, включая Ryzen 3 3100 и CPU трёхлетней давности Core i7-7700K.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Новый чип оказался быстрее, чем Intel Core i3-9100F, как и ожидалось. Практически во всех тестах новая платформа опередила модель прошлого поколения. Причём преимущество было весьма существенным. В то же время Intel Core i7-7700K, представленный три года назад, оказался практически во всех тестах хоть и ненамного, но быстрее, чем Core i3-10100.

реклама

4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100, выполненный по 7-нанометровой технологии, тоже превзошёл показатели новинки семейства Comet Lake-S. А вот Ryzen 3 3300X смог превзойти показатели не только Core i3-10100, но и Core i5-9600K наряду с Core i5-10600 (но не всегда).

В играх с разрешением Full HD Intel Core i3-10100 тоже оказался позади Ryzen 3 3300X. Разница в FPS составила порядка 7-12 к/сек. Примерно такой же разница оказалась между Core i3-10100 и Ryzen 3 3100, но на этот раз в пользу процессора «синего» калифорнийского гиганта.

реклама

Напомним, что Core i3-10100 – 4-ядерный 8-поточный настольный CPU стоимостью 122 доллара. Он имеет базовую частоту 3,6 ГГц и максимальную – 4,3 ГГц. Номинальная величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт. В тестах участвовали видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 32 ГБ оперативной памяти, а также материнские платы Gigabyte Z390 Aorus Ultra для процессоров Ryzen, Gigabyte X570 Aorus Master для CPU Intel Core 8-го и 9-го поколения, ASUS ROG Maximus XII Extreme для CPU семейства Comet Lake S.

реклама