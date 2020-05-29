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Купи чемодан и получил флагманский смартфон за 860 долларов – Xiaomi проведёт необычную акцию

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Компания Xiaomi анонсировала весьма необычную акцию. Правда, пройдёт она только на территории Китая. Суть специального предложения заключается в том, что все покупатели фирменных чемоданов получат в подарок гаджет производителя.

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В качестве бонуса может быть предложен любой товар из ассортимента Xiaomi. Малогабаритные модели, как смартфоны, утюги, умные колонки, термосы и прочее, будут располагаться внутри, и пользователь не будет знать во время выбора, что находится в чемодане.

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Главным же призом станет флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Китайская версия оборудована 8/12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 256/512 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4500 мАч, а мощность зарядки по проводу – 65 Вт.

Модель оснащается флагманским 7-нанометровым процессором Snapdragon 865 с частотой до 2,84 ГГц. Дисплей построен на базе 6,67-дюймовой матрицы AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В небольшой перфорации находится 20-мегапиксельная лицевая камера. Основная камера получила два телеобъектива на 8 Мп и 12 Мп, 20-мегапиксельный широкоугольный модуль, а венцом всего этого выступает 108-мегапиксельный сенсор. В камере есть оптическая стабилизация, а видео можно записывать в формате 4K Ultra HD.

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Отметим, что в ассортименте китайской компании есть около дюжины чемоданов по цене от 30 долларов до 140 долларов. При этом стоимость флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro 5G в зависимости от комплектации составляет от 720 долларов до 860 долларов. Акция будет проходить с 1 по 20 июня 2020 года в оффлайн-магазинах Xiaomi, Tmall и Xiaomi Mall. 

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