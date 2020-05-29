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Компания Xiaomi в конце марта представила и тогда же начала продавать смартфон флагманского уровня Redmi K30 Pro. На тот момент это был один из самых доступных телефонов на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Цена мартовской новинки составила от 425 долларов за базовую модификацию. Однако, уже сегодня стало известно, что в Китае производитель резко снизил стоимость всех трёх версий флагмана.

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В базовой модификации смартфон оборудован 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Её цена упала на 50 долларов и сейчас составляет 375 долларов. На 50 долларов подешевела и топовая версия, в которой Redmi K30 Pro предлагает покупателям вдвое больше встроенной памяти при 8 ГБ ОЗУ. Теперь она стоит не 525 долларов, а 475 долларов. Наконец, средняя конфигурация, 8 ГБ + 128 ГБ, потеряла в цене 60 долларов. Так, её стоимость опустилась с 480 долларов до 420 долларов.

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Увы, пока что снижены только официальные цены, но это может означать, что вскоре и на площадках вроде AliExpress, Banggood и Gearbest новинку можно будет купить дешевле. А пока за флагман придётся отдать от 500 долларов до 700 долларов, а версия Zoom, оснащённая телеобъективом, и вовсе обойдётся примерно 600-850 долларов.

Напомним, что Xiaomi Redmi K30 Pro на глобальном рынке известен как Pocophone F2 Pro, а цена составляет 499/599 евро в зависимости от комплектации. Смартфон оборудован OLED-дисплеем формата Full HD+, диагональ которого составляет 6,67 дюйма. Аккумулятор имеет ёмкость 4700 мАч и поддерживает 30-ваттную проводную зарядку.

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Основная камера представлена четырьмя модулями с разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а выдвижная фронталка построена на базе 20-мегапиксельного датчика изображения. Из остального отметим операционную систему Android 10, NFC, MIUI 11, инфракрасный излучатель, гнездо для подключения наушников и поддержку мобильных сетей пятого поколения.