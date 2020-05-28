4 старых флагмана Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10 на Android 10
Компания Huawei в конце марта представила прошивку EMUI 10.1, которая уже доступна для многих смартфонов в Китае и Европе. Но параллельно производитель обновляет старые флагманские модели до EMUI 10. Эта версия программного обеспечения была анонсирована в конце сентября прошлого года. Сейчас стало известно, что она уже пришла на четыре флагмана 2017 и 2018 годов в виде стабильной глобальной версии.
Как вы, вероятно, уже смогли догадаться, речь идёт о Huawei Mate 10, Huawei P20 и их версиях Pro. Семейство Mate 10 было анонсировано осенью 2017 года. Помимо стандартного издания и версии Pro есть ещё модель Porsche Design. Но о выходе стабильной EMUI 10 на операционной системе Android 10 для неё пока что информации нет.
рекламаHuawei P20 и P20 Pro появились в конце марта 2018 года. Старшая модель стала первым в мире смартфоном с тройной основной камерой. Фишками флагмана двухлетней давности стали телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и ночной режим съёмки. Кроме того, с семейства Huawei P20 пошла популярность на использование градиентных расцветок корпусов в современных смартфонах.
Все четыре флагмана оснащены фирменным 10-нанометровым мобильным процессором Kirin 970 AI с выделенным блоком NPU. Обновление для смартфонов приходит «во воздуху». Проверить его наличие можно через приложение «Поддержка» или в настройках, перейдя по пути «Система и обновления» – «Обновление ПО». В отличие от телефонов Xiaomi, скачать новую версию прошивки для которых можно ещё до её официальной премьеры, в случае с ПО для Huawei вам придётся подождать.
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Обновление для Huawei P20 проходит под номером EMUI 10.0.0.167, а его размер составляет 4,65 ГБ. Прошивка для версии Pro имеет номер EMUI 10.0.0.161 и «весит» почти 4,6 ГБ. Для Huawei Mate 10 файл обновления EMUI 10.0.0.158 имеет размер 4,39 ГБ. Наконец, модель Mate 10 Pro получил прошивку EMUI 10.0.0.163 размером 4,3 ГБ.
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