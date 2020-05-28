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Китайская компания Huawei в конце марта представила флагманскую модель Huawei P40, в которой дебютировала прошивка EMUI 10.1. Модель официально продаётся в России начиная с апреля по рекомендованной цене 49 990 рублей.

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Сейчас купить Huawei P40 в России можно с выгодой 18 000 рублей. На официальном сайте китайской компании новый флагман спустя чуть более месяца с момента старта продаж уже предлагается со скидкой в размере 10 000 рублей. Кроме того, вместе со смартфоном можно приобрести полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 с активным шумоподавлением, которые обойдутся в 3000 рублей вместо 10 990 рублей. Комплект Huawei P40 + наушники стоит 42 999 рублей вместо 60 989 рублей.

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Напомним, что в смартфоне нет сервисов Google. Он работает на базе операционной системы Android 10 с оболочкой EMUI 10.1 и предустановленным программным обеспечением Huawei Mobile Services. Сердцем новинки выступает мобильный процессор Kirin 990 5G, выполненный по технологии 7nm+. Российская версия флагмана оснащена 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, а покупателям она доступна в серебристой и чёрной расцветках корпуса.

В Huawei P40 используется тройная основная камера с разрешением 50 Мп + 8 Мп + 16 Мп и 32-мегапиксельная фронтальная. Обе поддерживают запись видео в формате 4K Ultra HD с частотой 30 FPS и 60 FPS. Из остального отметим аккумулятор на 3800 мАч, NFC, 6,1-дюймовый дисплей формата FHD+ с интегрированным биометрическим сканером, защиту от воды по стандарту IP53 и отсутствие разъёма для проводных наушников.

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Отметим, что в России цена на Huawei P40 является одной из самых низких в мире. Для сравнения, в Великобритании стоимость смартфона в модификации 8/128 ГБ составляет 699 фунтов стерлингов (61 000 рублей), а в странах еврозоны – 799 евро (63 000 рублей).