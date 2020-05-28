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Американская компания AMD стремительно наращивает свою долю на рынке Восточной Азии. Производитель из Калифорнии лидирует в Японии и Южной Корее. Сейчас в Сети появились более детальные данные о положении дел на южнокорейском рынке.

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Ещё в 2017 году доля «красного» американского гиганта составляла 14%. Спустя год присутствие AMD выросло более чем вдвое – до 30%. Уже в первом квартале 2019 года доля калифорнийской компании увеличилась до 41%, затем упала на 3%, а на конец прошлого года производитель занял 53% рынка. По итогам первого квартала нынешнего года AMD захватила 60% процессорного рынка Южной Кореи.

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Несмотря на рост показателей AMD, лидером за последние девять месяцев остался настольный процессор Intel Core i5-9400F с шестью ядрами и шестью потоками. Немного уступил ему 6-ядерный 12-поточный AMD Ryzen 5 3600. Вдвое менее популярными были 6-ядерный 6-поточный Ryzen 5 3500X и 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 3700X, а Ryzen 5 3500, Core i3-9100F и Ryzen 5 2600 продавились втрое хуже лидера. Также в топ-10 вошли Ryzen 3 3200G, Ryzen 3 2200G и Core i7-9700K.

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Как видим, в десятке самых продаваемых процессоров в Южной Корее в период с октября прошлого года по март текущего года есть только три настольных CPU компании Intel и сразу семь решений от AMD.