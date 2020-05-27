Intel Core i9-10900K на частоте 7 ГГц не смог превзойти Ryzen 9 3950X в Cinebench R15
Американский гигант Intel представил настольный флагманский процессор Core i9-10900K вместе с другими CPU семейства Comet Lake-S в последний день прошлого месяца. В Сети уже есть немало обзоров новинки, а сегодня на просторах всемирной паутины появились результаты теста процессора на производительность в программном обеспечении Cinebench R15.
14-нанометровый CPU разогнали до 7 ГГц. В бенчмарке Cinebench R15 результат флагманского процессора составил 3897 баллов. При этом без разгона чип набирает 2677 баллов, т.е. производительность выросла более чем на 45%.
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Но даже несмотря на такой прирост, Intel Core i9-10900K не смог превзойти показатель флагманского CPU прошлого года компании AMD в лице 16-ядерной 32-поточной модели Ryzen 9 3950X. Ей программное обеспечение присудило 4070 «попугаев», т.е. разница в производительности составляет порядка 4,5%.
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Напомним, что Intel Core i9-10900K – это самый дорогой представитель семейства Comet Lake-S. Его цена составляет 488 долларов. Процессор поддерживает многопоточность, имеет десять ядер с частотой от 3,7 ГГц до 5,3 ГГц в режиме Thermal Velocity Boost, а номинальное энергопотребление составляет 125 Вт. Хотя во время теста на производительность потребление повышалось до 224 Вт.
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