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Компания AMD вскоре представит процессоры семейства Matisse Refresh. Уже известно, что линейка будет включать модели Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. Сегодня в Сети появились результаты тестирования будущих новинок в программном обеспечении Cinebench R20.

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На скриншоте ниже вы можете видеть, что 12-ядерный 24-поточный процессор Ryzen 9 3900XT ненамного превзошёл показатели 10-ядерных 20-поточных Intel Core i9-10900K и Core i9-10900KF. А вот 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 3800XT оказался чуть хуже двух флагманских процессоров компании Intel.

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6-ядерная 12-поточная модель Ryzen 5 3600XT продемонстрировала результат на уровне R7 3800XT и прошлогоднего 16-ядерного 24-поточного флагмана Ryzen 9 3950X стоимостью 750 долларов. Все эти три процессора оказались немного производительнее, чем Intel Core i9-10900, Core i9-10900F, Core i7-10700KF и Core i7-10700K.

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Напомним, что Ryzen 9 3900XT может получить частоту 4,1-4,8 ГГц, в то время как Ryzen 9 3900X работает на частоте от 3,8 ГГц до 4,6 ГГц. В Ryzen 7 3800XT частоты вырастут на 200-300 МГц и составят 4,2 ГГц в базовом режиме и 4,7 ГГц в Boost-режиме. Частоты Ryzen 5 3600XT по сравнению с R5 3600X тоже будут повышены на 200-300 МГц. Номинальная составит 4,0 ГГц, а Boost-частота – 4,4 ГГц.