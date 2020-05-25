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В начале осени прошлого года компания Sharp представила первый и до сих пор единственный в мире смартфон, оборудованный дисплеем с частотой обновления 240 Гц. И лишь спустя девять месяцев он поступил в продажу за пределами Страны восходящего Солнца. Смартфон называется Sharp Aquos Zero 2, и он представляет флагманский сегмент.

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Модель заключена в стеклянный корпус с защитой от воды по стандарту IP68 и отличается небольшим весом – 141 грамм. В смартфоне установлена панель OLED формата Full HD+, диагональ которой составляет 6,4 дюйма. Матрицу защищает стекло Gorilla Glass шестого поколения. Sharp Aquos Zero 2 поддерживает HDR10 и Dolby Vision.

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В основу флагмана положен мобильный процессор Snapdragon 855, выполненный по 7-нанометровой технологии. Отметим, что на момент премьеры это была топовая однокристальная система, хотя уже тогда существовала SoC Snapdragon 855+. Современные флагманы несут на борту чип Snapdragon 865.

Смартфон комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем UFS 3.0 на 256 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3130 мАч. Основная камера представлена двумя модулями с разрешением 12,2 Мп и 20 Мп с оптической стабилизацией и поддержкой записи видео в формате 4K Ultra HD. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Из прочих особенностей отметим NFC, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, операционную систему Android 10 и стереодинамики.

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Рекомендованная стоимость Sharp Aquos Zero 2 составляет 760 долларов. Флагманский смартфон японской компании уже поступил в продажу.