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Компания Xiaomi в конце первого квартала этого года представила в Индии смартфон Redmi Note 9 Pro на процессоре Snapdragon 720G. Спустя несколько дней модель дебютировала на глобальном рынке как Redmi Note 9S. Стоимость смартфона в модификациях 4/64 ГБ и 6/128 ГБ составила соответственно 250 долларов и 280 долларов. Практически сразу же после старта продаж новинка упала в цене на 40 долларов. Ещё через несколько дней стоимость пробила отметку 200 долларов. Сейчас в магазине DHgate Xiaomi Redmi Note 9S предлагается по самой низкой цене за всё время.

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В продаже модель находится чуть более месяца. С промо-кодом DHGN9S в магазине DHgate можно получить скидку в размере 15 долларов на любую из двух модификаций памяти. Сами по себе начальная и топовая конфигурации уже стоят 180 долларов и 197 долларов соответственно. Таким образом, версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти можно приобрести с учётом дополнительной скидки на 75 долларов дешевле, чем на старте продаж, а модификацию с 6 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 128 ГБ – почти на 100 долларов дешевле.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 9S – один из пяти представителей семейства девятого поколения. Он оснащён 6,67-дюймовой панелью LCD формата Full HD+ с круглым вырезом под 16-мегапиксельную фронталку. В связи с применением ЖК-дисплея сканер отпечатков пальцев расположился на правой боковой грани.

Корпус смартфона оформлен двумя стеклянными панелями Gorilla Glass 5, между которыми установлена металлическая рамка. Производителем заявлена защита от брызг. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а ёмкость аккумулятора составила 5020 мАч. Из прочего выделим поддержку 18-ваттной зарядки по проводу, ИК-порт, выход под наушники и USB-C. Чип NFC отсутствует. Программной основой выступает ОС Android 10 с прошивкой MIUI 11. В этом году Redmi Note 9S получит оболочку EMUI 12.