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Компания Xiaomi в прошлом году анонсировала свой очередной смартфон игровой направленности. Он называется Black Shark 2. В базовой модификации модель предлагает 6 ГБ оперативной памяти и встроенный флэш-накопитель вместимостью 128 ГБ. На старте продаж она была оценена в 475 долларов. Сейчас смартфон, железо которого всё ещё не потеряло актуальность, подешевел на 200 долларов.

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В начале этой весны стоимость Black Shark 2 в конфигурации 6/128 ГБ составляла более 400 долларов. Сейчас на AliExpress цена игрового смартфона опустилась до 276 долларов, а с промо-кодом R6MXL4Y2ERJH модель можно приобрести на 3 доллара дешевле. Таким образом, устройство обойдётся приблизительно в 273 доллара, т.е. на 200 долларов дешевле, чем на старте продаж.

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Напомним, что геймерский смартфон китайской компании оснащён на момент премьеры топовым процессором Snapdragon 855, выполненным по 7-нанометровой технологии. В телефоне используется панель AMOLED формата Full HD+ с интегрированным биометрическим сканером. Размер составляет 6,39 дюйма по диагонали.

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Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 12 Мп, а фронтальная – 20 Мп. Из коробки смартфон получил операционную систему Android 9.0, но уже для него вышла ОС Android 10. Поверх установлена специальная прошивка JoyUI 11. Xiaomi Black Shark 2 имеет аккумулятор на 4000 мАч, стереодинамики, USB-C и поддерживает 27-ваттную зарядку по проводу. Согласно «Яндекс.Маркет» в России стоимость модификации 6/128 ГБ составляет около 27 000 рублей (380 долларов).