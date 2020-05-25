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Китайская компания Huawei продолжает обновлять смартфоны до актуальной версии программного обеспечения. На выходных производитель из Поднебесной анонсировал выход стабильной прошивки EMUI 10.1 для очередной порции умных телефонов. На этот раз апдейт вышел для пяти смартфонов и планшетного компьютера.

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EMUI 10.1 уже можно установить на флагманские модели 2019 года Huawei P30 и P30 Pro. Обе оборудованы процессором Kirin 980. Старшая модель отличается защитой от воды и пыли по стандарту IP68, 6,47-дюймовым изогнутыми экраном OLED и перископным телефотомодулем на 8 Мп с оптической стабилизацией и 5-кратным оптическим зумом без потери качества.

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Ёмкость аккумулятора составила 4200 мАч. Основная камера помимо перископного телеобъектива имеет сенсор ToF, 40-мегапиксельный основной модуль c оптической стабилизацией и 20-мегапиксельный широкоугольный. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

В Huawei P30 нет перископного телеобъектива, а дисплей лишился изогнутых граней и уменьшился в диагонали до 6,1 дюйма. В стандартном издании в отличие от версии Pro есть два динамика, но стереозвук отсутствует. Оба смартфона имеют NFC, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и получили ОС Android Pie из коробки.

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Стабильная версия EMUI 10.1 уже стала доступной для трёх моделей семейства nova 6. Линейка включает три смартфона, которые называются Huawei nova 6, nova 6 SE и nova 6 5G. Версия SE (Special Edition) оснащается чипом Kirin 810 и аккумулятором на 4200 мАч с 40-Вт быстрой зарядкой по проводу.

Экран характеризуется разрешением Full HD+ и диагональю 6,4 дюйма. Основная камера объединяет четыре модуля на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Фронталка представлена одним 16-мегапиксельным датчиком изображения.

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В Huawei nova 6 и nova 6 5G установлены 6,57-дюймовые IPS-панели формата FHD+. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп + 8 Мп, а основная – 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп. В стандартном издании используются АКБ на 4100 мАч и чип Kirin 990. Версия с поддержкой мобильных сетей пятого поколения получила однокристальную систему Kirin 990 5G, а ёмкость аккумулятора составляет 4200 мАч.

Наконец, шестое устройство, для которого китайская компания выпустила стабильную версию EMUI 10.1 – флагманский планшетный компьютер Huawei MatePad Pro. Он несёт на борту процессор Kirin 990, выполненный по технологии 7nm+, аккумулятор на 7250 мАч, основную камеру с разрешением 13 Мп и 8-мегапиксельную фронталку. Экран диагональю 10,8 дюйма формата 2K имеет яркость 540 нит и построен на матрице IPS.