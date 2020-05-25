75” QLED-телевизор Samsung потерял в цене 100 000 рублей в России
Компания Samsung в России снизила стоимость телевизоров серии Q90R 4K Smart QLED TV 2019 года. Прошлогодняя линейка представлена тремя моделями, диагональ которых составляет 55”, 65” и 75”. Все они существенно подешевели, но самый крупный телевизор потерял в цене больше других.
Телевизоры оснащены QLED-панелями формата 4K Ultra HD с разрешением 3840 х 2160 пикселей. Для работы с видео такого формата предусмотрен процессор Quantum 4K. Из особенностей можно отметить поддержку HDR10+ и Quantum HDR 16x. Мощность динамиков составляет 60 Вт. В телевизорах есть четыре порта HDMI, три разъёма USB, Ethernet, вход для антенны и адаптер беспроводной связи Wi-Fi.
рекламаК главным преимуществам моделей южнокорейская компания относит уже упомянутый процессор Quantum 4K, а также расширенный угол обзора и полную прямую подсветку Direct Full Array 16x для повышения детализации и контрастности в динамичных сценах.
75-дюймовая модель QE75Q90RAUXRU после прайс-ката стоит 299 990 рублей. Цена устройства упала на 100 000 рублей. 65-дюймовый телевизор QE65Q90RAUXRU подешевел на 80 000 рублей и теперь стоит 199 990 рублей. Стоимость 55-дюймовой модели QE55Q90RAUXRU опустилась на 20 000 рублей и составила 179 990 рублей.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила