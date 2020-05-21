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Китайская компания Huawei продолжает продвигать собственные сервисы во главе с магазином приложений AppGallery. Сегодня производитель анонсировал в России три новинки. Они называются Huawei Y8p, Y6p и Y5p. Первые две модели оборудованы NFC и, несмотря на отсутствие Google Pay, могут использоваться для бесконтактной оплаты.

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Начнём с самой продвинутой из трёх новинок. Huawei Y8p оборудован процессором Kirin 710F в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет вместимость 128 ГБ. На фронтальной панели смартфона установлен дисплей OLED с интегрированным биометрическим сканером. Он имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,3 дюйма. Площадь полезного пространства – 90,17%.

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Тройная основная камера, расположенная на тыльной стороне, объединяет модули разрешением 48 Мп, 2 Мп и 8 Мп. Последний имеет широкоугольный объектив. Разрешение камеры для селфи составляет 16 Мп. Huawei Y8p оборудован аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, NFC и разъёмом для проводных наушников.

Huawei Y6p – более скромный аппарат. Он несёт на борту мобильный чип Helio P22 с 3 ГБ ОЗУ. Вместимость интегрированного хранилища составляет 64 ГБ. Основная камера имеет разрешение 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а фронтальная – 8 Мп.

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Лицевая панель содержит дисплей LCD с разрешением 1600 х 720 точек, что соответствует формату HD+. Диагональ дисплея составляет 6,3 дюйма. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч без поддержки быстрой зарядки. Модель оснащена NFC и тоже имеет Mini-jack. Дактилоскопический сканер установлен на задней стороне смартфона.

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Обе новинки обзавелись сервисом Кошелёк Pay. Для бесконтактной оплаты в магазине программного обеспечения нужно загрузить приложение «Кошелёк». На официальном сайте компании указано , что оплата с помощью Кошелёк Pay возможна во всех магазинах, которые принимают бесконтактные платежи. Пока что бесконтактная оплата доступна только для карт MasterCard, но в приложение можно также добавить Visa, JCB и МИР.

Наконец, третьей новинкой китайской компании в России стала модель Huawei Y5p. Она получила 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и осталась без сканера отпечатков пальцев. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп, а основная – 8 Мп. Модель обзавелась процессором Helio P22, 2 ГБ ОЗУ, накопителем на 32 Мп и аккумулятором ёмкостью 3020 мАч.

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Все смартфоны поступят в продажу 6 июня 2020 года с предустановленной операционной системой Android 10 и программной оболочкой EMUI 10.1. Стоимость Huawei Y8p составила 16 999 рублей. Он предлагается в чёрной, голубой и зелёной расцветках корпуса.

Huawei Y6p компания оценила в 10 990 рублей. Смартфон можно будет купить в чёрной и зелёной расцветках. Цена Huawei Y5p составила 6999 рублей. Эта модель будет доступна в чёрном, зелёном и синем цветах. Китайская компания дарит 15 ГБ облачного хранилища, а также браслет Huawei Band 4 Pro и скидку 1200/1700 рублей в зависимости от смартфона.