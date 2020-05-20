LG представила недорогой смартфон Stylo 6 с поддержкой стилуса и тройной камерой
Компания LG представила ещё один недорогой смартфон. Новинка называется LG Stylo 6. Она выделяется поддержкой работы с цифровым пером и относительно высокой стоимостью, которая свойственна бюджетникам производителя из Южной Кореи.
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Смартфон оборудован громадным 6,8-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с широкими экранными рамками и большим каплевидным вырезом под 13-мегапиксельную фронталку. Над лицевой камерой находится решётка речевого динамика.
рекламаТыльная сторона содержит сканер отпечатков пальцев и узнаваемую горизонтальную площадку основной камеры, которая объединяет вспышку с тремя оптическими модулями. Разрешение главного датчика изображения составило 13 Мп. Параметры двух других модулей не уточняются, но известно, что один применяется для размытия фона, а второй обзавёлся широкоугольной оптикой.
Сердцем LG Stylo 6 является старый мобильный процессор Helio P35. 12-нанометровая однокристальная система была анонсирована компанией MediaTek в конце 2018 года. Чипсет работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти, а встроенный флэш-накопитель имеет вместимость 64 ГБ. Ёмкость встроенной батареи составляет 4000 мАч.
рекламаСмартфон поступил в продажу с предустановленной операционной системой Android 10. Рекомендованная стоимость LG Stylo 6 составила 180 долларов. До 26 мая новинка предлагается со скидкой 26 долларов.
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