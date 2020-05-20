Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания LG представила ещё один недорогой смартфон. Новинка называется LG Stylo 6. Она выделяется поддержкой работы с цифровым пером и относительно высокой стоимостью, которая свойственна бюджетникам производителя из Южной Кореи.

реклама

Смартфон оборудован громадным 6,8-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с широкими экранными рамками и большим каплевидным вырезом под 13-мегапиксельную фронталку. Над лицевой камерой находится решётка речевого динамика.

реклама

Тыльная сторона содержит сканер отпечатков пальцев и узнаваемую горизонтальную площадку основной камеры, которая объединяет вспышку с тремя оптическими модулями. Разрешение главного датчика изображения составило 13 Мп. Параметры двух других модулей не уточняются, но известно, что один применяется для размытия фона, а второй обзавёлся широкоугольной оптикой.

Сердцем LG Stylo 6 является старый мобильный процессор Helio P35. 12-нанометровая однокристальная система была анонсирована компанией MediaTek в конце 2018 года. Чипсет работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти, а встроенный флэш-накопитель имеет вместимость 64 ГБ. Ёмкость встроенной батареи составляет 4000 мАч.

реклама

Смартфон поступил в продажу с предустановленной операционной системой Android 10. Рекомендованная стоимость LG Stylo 6 составила 180 долларов. До 26 мая новинка предлагается со скидкой 26 долларов.