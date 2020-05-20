Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

OnePlus 7T подешевел на 200 долларов с начала продаж – лучший флагман компании по привлекательной цене

для раздела Блоги
+
Очень дешевая ASUS RTX 2070 - надо брать
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Большая скидка на RTX 2070 Gigabyte
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

OnePlus 7T – флагманский смартфон китайской компании, который был анонсирован в начале осени минувшего года. Формально он стал улучшенной версией OnePlus 7, но если посмотреть на список технических характеристик, то можно увидеть, что модель даже превзошла версию Pro. Цена смартфона с завода в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти за пределами Китая составила примерно 600 долларов и 700 долларов соответственно.

реклама

Флагман уже снят с производства, но в продаже до сих пор остаётся. OnePlus 7T можно считать на данный момент лучшим решением китайской компании сразу по нескольким причинам. Во-первых, смартфон сам по себе получился неплохим. Во-вторых, новое поколение оказалось проблемным и дорогим. Например, производитель подтвердил брак в OnePlus 8 Pro стоимостью 1000 евро. В-третьих, стоимость модели существенно снизилась.

реклама

На AliExpress смартфон предложен в синем цвете и в обеих модификациях памяти. Стоимость версии с 256 ГБ ПЗУ по сравнению с заводской снизилась на 200 долларов и сейчас составляет 500 долларов. Конфигурация с накопителем вместимостью 128 ГБ подешевела не так сильно – с 600 долларов до 480 долларов. Отметим, что доставка в Россию обойдётся примерно в 20 долларов, но на российском рынке OnePlus 7T стоит примерно столько же. Цена модификаций 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, согласно «Яндекс.Маркет», составляет от 35 000 рублей и от 37 000 рублей соответственно.

реклама

Напомним, что флагман оснащён процессором Snapdragon 855+, который выполняется по 7-нанометровой технологии. Ёмкость аккумулятора составляет 3800 мАч. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп. Недавно китайская компания выпустила обновление, с которым добавила возможность вести видеосъёмку в формате 4K Ultra HD с частотой 30 к/сек на 16-мегапиксельную широкоугольную камеру.

OnePlus 7T работает на базе операционной системы Android 10 с фирменной прошивкой OxygenOS, которая напоминает стоковую ОС, но имеет намного больше дополнительных функций. Дисплей Fluid AMOLED характеризуется разрешением Full HD+ и диагональю 6,55 дюйма. Под плоскостью панели установлен сканер отпечатков пальцев. Экран имеет частоту обновления 90 Гц и каплевидный вырез для 16-мегапиксельной лицевой камеры. На борту также имеются NFC, стереодинамики, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Разъём для наушников отсутствует.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

oneplus
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
56
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
14
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
37
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
85
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
29
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
22
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
25

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 85
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 107
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы
159
Началось производство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 – сроки выхода и ожидаемые технические характеристики
61
OnePlus 8 Pro упал в цене на 140 долларов
9
Смарт-часы Blackview X1 упали в цене в два раза
5
Цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro с NFC упала на 65 долларов
3
Xiaomi Redmi Note 8T потерял в цене 100 долларов
7
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
242
Анонсированы недорогие 4K-телевизоры Honor X1 Smart TV
9
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
229
Появились новые подробности о грядущих процессорах Ryzen 4000 Renoir и Vermeer - Ryzen 9 4950X имеет 16 ядер, 32 потока и тактовые частоты до 4,6 ГГц
145
Названа видеокарта-конкурент GPU Sony PlayStation 5, которую уже давно можно купить в рознице
38
Деньги вперёд: TSMC успела принять заказы на выпуск 5-нм процессоров HiSilicon
14
В ходе презентации продвинутого движка Unreal Engine 5 была показана ненастоящая технология трассировки лучей, которая может стать стандартом для игр следующего поколения
41
Epic Games Store запустил сразу две масштабные акции – бесконечная раздача по 10 долларов за покупки и возврат средств покупателям GTA V
8
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
40
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
66
30 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 12
1
Huawei может лишиться флагманского 5-нанометрового процессора Kirin 1020 из-за санкций США
22
Intel Core i9-10900K выступил против AMD Ryzen 9 3900X и 3950X в ряде популярных игр и тестовых пакетов – тестирование TecLab
43
NVIDIA отправит в производство потребительские 8-нанометровые GPU Ampere
23

Популярные статьи

Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
156
Толстый-толстый слой термоинтерфейса на RX 580 - не надо так
36
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
14
Препарируем и досконально изучаем самую быструю видеокарту 2011 года - Radeon 6990 (часть 1)
38
Windows 10X: что можно ожидать от следующей версии Windows
26
Сарайчик со старым компьютерным железом в провинции - почувствуй себя археологом
17
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
56
Build 2020: Что ожидать от онлайн-конференции Microsoft для разработчиков
4

Сейчас обсуждают

Twisted Evil
13:30
Очевидное не могут признать только фанатики.
Названы причины, по которым NVIDIA предпочла процессоры AMD EPIC решениям от Intel в своём суперкомпьютере DGX A100
Александр Лукашик
13:28
Вольтажи какие ставил?
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
taurintown
13:28
Ценное мнение деревенского рагуля. Все - слушаем.
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 (страница 2)
Ляд
13:27
Купите себе сразу 1200 и 1700 от интела - вам понравится. Там же без всяких объяснений впаривают необоснованные ничем новые разъёмы, даже просто ради вежливости не давая никаких хотя бы формальных изв...
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
ivvy1000
13:27
Ну я имел в виду RT в том виде, в котором они сделаны сейчас в картах RTX:
В ходе презентации продвинутого движка Unreal Engine 5 была показана ненастоящая технология трассировки лучей, которая может стать стандартом для игр следующего поколения
taurintown
13:26
черный экран = интел
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 (страница 2)
Kalyannaya Ganesh
13:26
Че там потанцевал то раскрылся у кукурузы за 3 года?
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
k2viper
13:25
Каких приложениях? Те кто покупали 1600 в 2017, хотели не в приложениях работать. А так да, 1800Х сейчас не более актуален чем 1600
Для AMD X370 поддержка Zen 3 будет реализована неофициально
Стефанов Виктор
13:25
у меня черный экран за год был только в одной конкретной игре, да и то, вылет исправили после первого патча драйверов, так что не фантазируйте.
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 (страница 2)
ACDCOVER
13:25
2060s прилично жрёт с 8+6pin, блок питания на честные 500ватт в тест нагрузке 3дмарка её не вытягивает, там общий жор с системой за 500ватт легко улетает. Комп перезагружается. Если ставить к 2060s ...
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 (страница 2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем