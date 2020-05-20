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OnePlus 7T – флагманский смартфон китайской компании, который был анонсирован в начале осени минувшего года. Формально он стал улучшенной версией OnePlus 7, но если посмотреть на список технических характеристик, то можно увидеть, что модель даже превзошла версию Pro. Цена смартфона с завода в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти за пределами Китая составила примерно 600 долларов и 700 долларов соответственно.

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Флагман уже снят с производства, но в продаже до сих пор остаётся. OnePlus 7T можно считать на данный момент лучшим решением китайской компании сразу по нескольким причинам. Во-первых, смартфон сам по себе получился неплохим. Во-вторых, новое поколение оказалось проблемным и дорогим. Например, производитель подтвердил брак в OnePlus 8 Pro стоимостью 1000 евро. В-третьих, стоимость модели существенно снизилась.

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На AliExpress смартфон предложен в синем цвете и в обеих модификациях памяти. Стоимость версии с 256 ГБ ПЗУ по сравнению с заводской снизилась на 200 долларов и сейчас составляет 500 долларов. Конфигурация с накопителем вместимостью 128 ГБ подешевела не так сильно – с 600 долларов до 480 долларов. Отметим, что доставка в Россию обойдётся примерно в 20 долларов, но на российском рынке OnePlus 7T стоит примерно столько же. Цена модификаций 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, согласно «Яндекс.Маркет», составляет от 35 000 рублей и от 37 000 рублей соответственно.

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Напомним, что флагман оснащён процессором Snapdragon 855+, который выполняется по 7-нанометровой технологии. Ёмкость аккумулятора составляет 3800 мАч. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп. Недавно китайская компания выпустила обновление, с которым добавила возможность вести видеосъёмку в формате 4K Ultra HD с частотой 30 к/сек на 16-мегапиксельную широкоугольную камеру.

OnePlus 7T работает на базе операционной системы Android 10 с фирменной прошивкой OxygenOS, которая напоминает стоковую ОС, но имеет намного больше дополнительных функций. Дисплей Fluid AMOLED характеризуется разрешением Full HD+ и диагональю 6,55 дюйма. Под плоскостью панели установлен сканер отпечатков пальцев. Экран имеет частоту обновления 90 Гц и каплевидный вырез для 16-мегапиксельной лицевой камеры. На борту также имеются NFC, стереодинамики, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Разъём для наушников отсутствует.