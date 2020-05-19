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В этом году компания Apple представит очередное поколение смартфонов iPhone. Их анонс может быть отложен из-за пандемии коронавируса. На этот раз линейка будет включать сразу четыре модели, а не три, как в предыдущие годы. Флагманы прошлого года получат своих преемников, а четвёртой новинкой станет iPhone 12 Max, у которого сейчас нет аналога.

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Младшая из грядущих новинок будет называться iPhone 12. Она заменит на рынке модель iPhone 11. Смартфон получит компактный дисплей формата Full HD+ диагональю 5,4 дюйма с плотностью точек 475 пикселей/дюйм. В iPhone 12 Max будет установлена матрица размером 6,1 дюйма по диагонали с разрешением 2532 х 1170 точек и плотностью 460ppi. Обе модели будут оборудованы 4 ГБ оперативной памяти и сдвоенной основной камерой с разрешением главного модуля 64 Мп.

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В iPhone 12 Pro мы увидим такой же дисплей, как и в iPhone 12 Max, только поставщиком выступит Samsung Display, а не BOE и LG. Отметим, что Samsung будет поставлять панели OLED для всех смартфонов, кроме iPhone 12 Max. Старшая модель обзаведётся тройной основной камерой и датчиком LiDAR, как в новейших планшетных компьютерах iPad Pro. Такую же камеру мы увидим и в iPhone 12 Pro Max. Эта модель будет оснащена 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2778 х 1284 точки. Были слухи о том, что частота обновления составит 120 Гц, но пока они не нашли подтверждения.

Все три смартфона получат 12-мегапиксельную фронтальную камеру, поддержку Wi-Fi 6 и фирменный мобильный процессор Apple A14 Bionic. iPhone 12 будет доступен в модификациях 4/128 ГБ и 4/256 ГБ по цене 649 долларов и 749 долларов соответственно. iPhone 12 Max появится в идентичных конфигурациях, но каждая из них будет стоить на 100 долларов дороже.

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iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат 6 ГБ оперативной и 128-512 ГБ встроенной памяти. Стоимость более скромной модели составит от 999 долларов до 1299 долларов, а за топовый флагман придётся отдать 1099-1399 долларов.