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На прошлой неделе компания NVIDIA презентовала архитектуру Ampere и новый GPU GA100, построенный на её основе. Теперь же стало известно, что американский производитель готов к старту производства чипов Ampere GA104 и GA102, которые будут использоваться в потребительских видеокартах серии GeForce RTX 30.

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Оба GPU будут выполняться по 8-нанометровому технологическому процессору Samsung с применением литографии EUV. Более скромная модель, Ampere GA104, получит 48 потоковых мультипроцессоров, т.е. может обзавестись максимум 3072 ядрами CUDA. GPU будет соединён с памятью типа GDDR6 посредством 256-разрядной шины. Данный чип мы сможем увидеть в GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. Количество ядер CUDA для этих видеокарт не уточняется.

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GPU Ampere GA102 обзаведётся 84 потоковыми мультипроцессорами. Это значит, что он сможет предложить до 5376 ядер CUDA. Как ожидается, это видеочип станет основой для флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.

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Чип Ampere GA102 стал готов к производству в марте нынешнего года, а Ampere GA104 – в текущем месяце. В связи с тем, что между окончанием цифрового проекта и релизом графических ускорителей проходит порядка 6-9 месяцев, флагманский адаптер GeForce RTX 3080 Ti может появиться в середине осени 2020 года, тогда как более доступных видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 придётся подождать на пару месяцев дольше.

О GPU Ampere GA106 и GA107 точной информации пока что нет. Ожидается, что первый чип получит 1920 ядер CUDA, а во втором их количество составит 1280. Разрядность шины – 192 и 128 бит соответственно.