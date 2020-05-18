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Цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro с NFC упала на 65 долларов

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В этом году компания Xiaomi существенно подняла стоимость своих смартфонов. Эта касается не только флагманского семейства, которое подорожало вдвое по сравнению с линейкой 2019 года. Цена на самый дорогой смартфон серии Redmi Note достигла отметки 300 долларов впервые за все время её существования. Речь идёт о модели Redmi Note 9 Pro, которая за эти деньги предлагает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ интегрированной памяти.

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Новинка была представлена в прошлом месяце и стала аналогом индийской версии Redmi Note 9 Pro Max. С ценником 300 долларов смартфон был встречен не слишком тепло поклонниками бренда, но спустя несколько дней после старта продаж Redmi Note 9 Pro подешевел, причём весьма резко.

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В магазине DHgate модификация с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной уже стоит 250 долларов, т.е. на 50 долларов дешевле по сравнению с заводской ценой. Мало того, промо-код DHY89 даёт дополнительную скидку в размере 15 долларов. Таким образом, смартфон обойдётся в 235 долларов. Для сравнения, Xiaomi Redmi Note 8 Pro на процессоре Helio G90T находится на рынке почти девять месяцев, и за это время модель потеряла в цене примерно 30-40 долларов.

Насколько удачным получилось у компании девятое поколение, покажет только время. Напомним, что версия Pro оснащена процессором Snapdragon 720G, который в плане производительности находится на уровне Snapdragon 730G и уступает Helio G90T. Изделие изготовлено по 8-нанометровой технологии.

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В смартфоне есть аккумулятор на 5020 мАч, что является чуть ли не ключевым достоинством новинки. Также Redmi Note 9 Pro обзавёлся чипом NFC и основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. 20-Мп фронталка установлена в круглом отверстии на лицевой стороне. Дисплей смартфона построен на базе матрицы IPS формата Full HD+. Диагональ составляет 6,67”. В связи с применение ЖК-панели сканер отпечатков пальцев пришлось размещать сзади или на боковом торце. Китайские разработчики выбрали второй вариант.

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Отметим, что модель работает на ОС Android 10 из коробки. Операционная система дополнена прошивкой MIUI 11. Естественно, новинка получит оболочку MIUI 12, но пока нет информации, когда это случится. Вероятно, сроки будут названы завтра, 19 мая, когда состоится официальная премьера глобальной версии программного обеспечения. Из остальных параметров Xiaomi Redmi Note 9 стоит отметить ИК-порт, USB-C, аудиовыход под наушники и стеклянный корпус с защитой от брызг.

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