30 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 12
Китайская компания Xiaomi продолжает тестировать прошивку MIUI 12. Новая сборка вышла сегодня, 18 мая. Она имеет номер 20.5.18. У производителя вновь возникли проблемы с некоторыми смартфонами, в связи с чем актуальная версия программного обеспечения стала доступна лишь для 30 моделей, а не для 42.
реклама
В таблице ниже вы сможете найти ссылку на скачивание очередной бета-версии MIUI 12. Отметим, что практически для всех смартфонов программное обеспечение построено на базе операционной системы Android 10. Исключением являются модели Xiaomi Mi Note 3, Mi 6 и Mi MIX 2, которые были выпущены в 2017 году, а также Xiaomi Mi 6X, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro, поступившие в продажу два года назад. Для них оболочка основана на Android 9.0 Pie.
рекламаДобавим, что компания приостановила тестирование MIUI 12 для таких моделей, как Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 10, Mi Max 3, Redmi K30 Pro 5G, Mi CC9e, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7S. Кроме того, нет никакой информации о судьбе прошивки для семейства Redmi 6 и модели Redmi S2. Также производитель не спешит тестировать свежую версию оболочку на смартфонах семейства Redmi Note 9.
|
Актуальные версии MIUI 12 для смартфонов Xiaomi
|
#
|
Модель
|
Версия операционной системы Android
|
Скачать прошивку
|
2017 год
|
1
|
Xiaomi Mi Note 3
|
9.0 Pie
|
2
|
Xiaomi Mi 6
|
9.0 Pie
|
3
|
Xiaomi Mi MIX 2
|
9.0 Pie
|
2018 год
|
4
|
Xiaomi Mi 8
|
10
|
5
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
10
|
6
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
10
|
7
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
10
|
8
|
Xiaomi Mi MIX 2S
|
10
|
9
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
10
|
10
|
Xiaomi Mi 8 EE
|
10
|
11
|
Xiaomi Mi 6X
|
9.0 Pie
|
12
|
Redmi Note 5
|
9.0 Pie
|
13
|
Redmi Note 5 Pro
|
9.0 Pie
|
2019 год
|
14
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition
|
10
|
15
|
Xiaomi Mi CC9
|
10
|
16
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
10
|
17
|
POCO X2
|
10
|
18
|
Redmi K30 4G
|
10
|
19
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
10
|
20
|
Redmi Note 8 Pro
|
10
|
21
|
Redmi K30 5G
|
10
|
22
|
Xiaomi Mi 9
|
10
|
23
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
10
|
24
|
Redmi K20
|
10
|
25
|
Xiaomi Mi 9T
|
10
|
26
|
Redmi K20 Pro
|
10
|
27
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
10
|
28
|
Xiaomi Mi Note 10
|
10
|
29
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
10
|
30
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
10
рекламаНапомни, что завтра, 19 мая, состоится премьера глобальной версии прошивки. Ожидается, что на презентации компания обнародует список устройств, для которых станет доступна MIUI 12 Global ROM, и сроки выхода ПО.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила