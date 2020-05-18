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Китайская компания Xiaomi продолжает тестировать прошивку MIUI 12. Новая сборка вышла сегодня, 18 мая. Она имеет номер 20.5.18. У производителя вновь возникли проблемы с некоторыми смартфонами, в связи с чем актуальная версия программного обеспечения стала доступна лишь для 30 моделей, а не для 42.

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В таблице ниже вы сможете найти ссылку на скачивание очередной бета-версии MIUI 12. Отметим, что практически для всех смартфонов программное обеспечение построено на базе операционной системы Android 10. Исключением являются модели Xiaomi Mi Note 3, Mi 6 и Mi MIX 2, которые были выпущены в 2017 году, а также Xiaomi Mi 6X, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro, поступившие в продажу два года назад. Для них оболочка основана на Android 9.0 Pie.

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Добавим, что компания приостановила тестирование MIUI 12 для таких моделей, как Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 10, Mi Max 3, Redmi K30 Pro 5G, Mi CC9e, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7S. Кроме того, нет никакой информации о судьбе прошивки для семейства Redmi 6 и модели Redmi S2. Также производитель не спешит тестировать свежую версию оболочку на смартфонах семейства Redmi Note 9.





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Напомни, что завтра, 19 мая, состоится премьера глобальной версии прошивки. Ожидается, что на презентации компания обнародует список устройств, для которых станет доступна MIUI 12 Global ROM, и сроки выхода ПО.