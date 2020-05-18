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Компания Huawei по-тихому анонсировала ещё одного представителя семейства P40. Ассортимент пополнила модель Huawei P40 Lite 5G. Увы, это не совершенно новый аппарат, а европейская версия смартфона nova 7 SE, который дебютировал в Китае в последних числах апреля этого года.

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Единственным отличием стали объёмы памяти. Модель nova 7 SE на китайском рынке доступна в модификации со 128 ГБ и 256 ГБ ПЗУ. В обоих случаях на борту установлено 8 ГБ ОЗУ. Новинка же получила 6 ГБ ОЗУ, а вместимость встроенного флэш-модуля составила 128 ГБ. Конфигурации с 256 ГБ постоянной памяти производителем не предусмотрено.

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Huawei P40 Lite 5G получил в оснащение новейший 7-нанометровым чипсет Kirin 820 5G с пиковой частотой 2,36 ГГц и графикой Mali-G57 (6 ядер). Ёмкость АКБ составила 4000 мАч, а мощность зарядки по проводу – 40 Вт. Производитель утверждает, что за полчаса аккумулятор можно зарядить до 70%.

Дисплей построен на базе ЖК-панели формата Full HD+. Экран имеет диагональ 6,5 дюйма и поддерживает HDR10. В перфорации установлена 16-мегапиксельная фронталка и основная камера с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Из прочего выделим биометрический датчик на правой грани, выход для наушников и USB-C. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10 с прошивкой EMUI 10.1. Сервисов Google нет.

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Huawei P40 Lite 5G поступит в продажу в Европе 29 мая 2020 года. Стоимость смартфона составила 399 евро. Покупателям новинка будет доступна в чёрной, фиолетовой и зелёной расцветках.