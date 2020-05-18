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Xiaomi Mi 10 потерял в цене 300 долларов – флагман 2020 года дешевеет на глазах

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Компания Xiaomi в середине февраля 2020 года представила флагманский смартфон Mi 10. В конце марта модель была анонсирована в Европе, где в течение нескольких минут оставалась самым дорогим решением в истории производителя. Пока не представили версию Pro. Xiaomi Mi 10 в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти компания оценила соответственно в 799 евро (860 долларов) и 899 евро (970 долларов). Естественно, с такими ценами смартфону было сложно конкурировать с флагманами Samsung, Huawei и Apple, в связи с чем стоимость устройства начала падать на глаза.

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В магазине GizTop глобальная версия Xiaomi Mi 10 с рабочей технологией Google Pay и поддержкой всех ключевых бэндов доступна в конфигурациях с 256 ГБ и со 128 ГБ встроенной памяти. Вне зависимости от модификации на борту установлена оперативка LPDDR5 в объёме 8 ГБ.

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Стоимость Xiaomi Mi 10 со 128 ГБ ПЗУ составляет 665 долларов, но с промо-кодом GTRE4 можно сэкономить ещё порядка 27 долларов. Таким образом, флагман в начальной модификации обойдётся менее чем в 640 долларов. Ещё больше сэкономить можно на покупке топовой конфигурации. Вместо заявленных 899 евро (970 долларов) с указанным выше промо-кодом смартфон обойдётся в 670 долларов. Отметим, что за доставку в Россию нужно будет заплатить ещё 14 долларов.

Xiaomi Mi 10 оказался весьма спорным решением, учитывая стоимость. Главная претензия адресована основной камере новинки. Она имеет четыре модуля, но при этом разрешение двух из них составило 2 Мп. Ещё в 2019 году такой набор сенсоров стал оптимальным для бюджетников за 200 долларов, поэтому для флагмана за 800 евро с завода это непростительно.

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В состав камеры вошли главный модуль на 108 Мп с оптической стабилизацией и 13-мегапиксельный широкоугольный. Телеобъектива в смартфоне нет. Возможно, компания решила, что кроп со 108-мегапиксельной матрицы станет адекватной заменой оптическому зуму. Зато заявлена поддержка записи видео в формате 8K UHD с частотой 30 к/сек.

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С другими параметрами во флагмане дела обстоят куда лучше, чем с основной камерой. Например, модель имеет изогнутую Super AMOLED панель с частотой 90 Гц и поддержкой HDR10+, топовый 7-нанометровый процессор Snapdragon 865 с интегрированным 5G-модемом, аккумулятор ёмкостью 4780 мАч и даже стереодинамики. А вот до защиты от воды и пыли пока руки китайских специалистов не дошли. Из остального отметим Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 30-ваттную проводную и беспроводную зарядку, а также 20-мегапиксельную камеру для селфи.

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