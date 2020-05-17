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На этой неделе акционеры обвинили компанию NVIDIA в том, что она попыталась выдать доход, полученный от продажи видеокарт для криптовалютного рынка, за выручку от реализации игрового оборудования. Речь идёт о сумме порядка 1,13 млрд долларов.

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Три года назад компания NVIDIA столкнулась с проблемой дефицита флагманских графических ускорителей. Как оказалось, причиной стал резкий рост спроса на видеокарты со стороны покупателей, которые массово скупали адаптеры для установки в масштабные центры обработки данных. После этого «зелёный» калифорнийский гигант решил заработать на резком росте криптовалютного рынка, начав реализацию соответствующего оборудования.

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Ввиду нестабильности рынка руководство компании приняло решение скрыть существенную часть продаж графических ускорителей для майнинга. Согласно обвинению, в этом замешаны исполнительный директор Дженсен Хуанг, финансовый директор Колетт Кресс, а также старший вице-президент Джефф Фишер. Акционеры, подавшие коллективный иск, утверждают, что информация о доходах была искажена намеренно, и это является нарушение законов США о ценных бумагах.

NVIDIA решила выдать скачок продаж ростом спроса на видеокарты со стороны геймеров, продемонстрировав таким образом то, что её финансовое состояние практически не изменится в случае краха рынка криптовалют с последующим обвалом спроса на графические ускорители. Другими словами, американская компания показала, что бОльшая часть её выручки приходит от стабильного геймерского рынка, тогда как поступления от криптовалютного рынка занимают мизерную долю в общей структуре дохода производителя.

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В конце 2018 года акции NVIDIA упали на 20% после обвала криптовалютного рынка. Это стало серьёзным ударом по инвесторам, которые считали, что вкладывают в стабильный бизнес. Акционеры, подавшие иск на компанию, утверждают, что она занизила выручку от реализации оборудования для майнинга приблизительно на 1,13 млрд долларов. Истцы требуют от NVIDIA возмещения потерь.