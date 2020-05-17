Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA обвинили в сокрытии 1,13 млрд долларов дохода

для раздела Блоги
2
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На этой неделе акционеры обвинили компанию NVIDIA в том, что она попыталась выдать доход, полученный от продажи видеокарт для криптовалютного рынка, за выручку от реализации игрового оборудования. Речь идёт о сумме порядка 1,13 млрд долларов.

реклама

Три года назад компания NVIDIA столкнулась с проблемой дефицита флагманских графических ускорителей. Как оказалось, причиной стал резкий рост спроса на видеокарты со стороны покупателей, которые массово скупали адаптеры для установки в масштабные центры обработки данных. После этого «зелёный» калифорнийский гигант решил заработать на резком росте криптовалютного рынка, начав реализацию соответствующего оборудования.

реклама

Ввиду нестабильности рынка руководство компании приняло решение скрыть существенную часть продаж графических ускорителей для майнинга. Согласно обвинению, в этом замешаны исполнительный директор Дженсен Хуанг, финансовый директор Колетт Кресс, а также старший вице-президент Джефф Фишер. Акционеры, подавшие коллективный иск, утверждают, что информация о доходах была искажена намеренно, и это является нарушение законов США о ценных бумагах.

NVIDIA решила выдать скачок продаж ростом спроса на видеокарты со стороны геймеров, продемонстрировав таким образом то, что её финансовое состояние практически не изменится в случае краха рынка криптовалют с последующим обвалом спроса на графические ускорители. Другими словами, американская компания показала, что бОльшая часть её выручки приходит от стабильного геймерского рынка, тогда как поступления от криптовалютного рынка занимают мизерную долю в общей структуре дохода производителя.

реклама

В конце 2018 года акции NVIDIA упали на 20% после обвала криптовалютного рынка. Это стало серьёзным ударом по инвесторам, которые считали, что вкладывают в стабильный бизнес. Акционеры, подавшие иск на компанию, утверждают, что она занизила выручку от реализации оборудования для майнинга приблизительно на 1,13 млрд долларов. Истцы требуют от NVIDIA возмещения потерь.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
26
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
21
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
50
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
105
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
52

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 105
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 50
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
13 мая 2020 24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
11 мая 2020 52

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA показала новую технологию трассировки лучей следующего поколения, которая в разы превосходит все существующие аналоги
48
Следующий iPhone будет поставляться без кнопок, Lightning и USB-C
10
AMD представила несколько продвинутых технологий трассировки лучей для будущих видеокарт Radeon Navi RDNA 2 и игровых приставок
197
Rockstar дарит всем геймерам 400 рублей на свои игры
26
Эксперты Gamersnexus выяснили, может ли бюджетный процессор Ryzen 3 3300Х раскрыть флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti в актуальных играх 2019-2020-х годов
62
Сайт Userbenchmark.com снова прошёлся по AMD, потроллив их отдел маркетинга за "мантру про необходимость иметь больше 4 ядер в процессоре"
225
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
104
Новый графический мод для GTA V NaturalVision Evolved существенно улучшает картинку игры, подтягивая её до уровня Red Dead Redemption 2
19
6 смартфонов Huawei получили прошивку EMUI 10.1
3
DOOM Eternal утонула в отрицательных отзывах после появления в игре системы Denuvo Anti-Cheat
33
Два смартфона Honor 2019 года получили EMUI 10.1
4
Игроки бомбардируют Steam-страничку Grand Theft Auto V отрицательными отзывами из-за бесплатной раздачи в EGS
46
75-дюймовый 4K-телевизор Samsung Smart TV подешевел на 40 000 рублей
15
Intel не планирует выпуск дискретной видеокарты Хе-DG1 ни в 2020 ни в 2021 году – выяснилось, что на самом деле готовит полупроводниковый гигант
59
Новая технология ASRock BFB обещает поднять тактовые частоты процессоров Intel Core 9-го и 10-го поколений на + 1 000 МГц
85
Microsoft пересмотрит минимальные требования к процессорам для работы на Windows 10 уже в 2020 году
14
Ещё один магазин «слил» дату выхода Assassin’s Creed Valhalla
3
Ubisoft подала иск в суд на Apple и Google за копирование Rainbow Six — компании отказались признавать свою вину
12
SoC Dimensity 820 в Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro "укладывает на лопатки" SoC Snapdragon 765G
8
AMD Ryzen 9 3950X на частоте 5610 МГц обновил рекорд wPrime 1024M
6

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр
84
Улучшаем графику в играх на лету с помощью PowerStrip: яркость, контраст, гамму и цветовую температуру
39
Ископаемый планшет Samsung на Android 4.4 в 2020
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
26

Сейчас обсуждают

Василий
19:56
За эти деньги покупается 3950х на b450 - с этим ты перегнул
Процессоры Intel Core 11-го поколения окажутся ещё горячее, чем 10-ядерный Core i9-10900K – Core i9-11900K – 251 TDP и высокие тактовые частоты
Александр Блинов
19:56
Тупая картинка, квартира/дом не стоят 100к. Машину за 100к не купишь, точнее купишь какой-нибудь таз. Единственное с чем согласен, так это с едой.
Следующий iPhone будет поставляться без кнопок, Lightning и USB-C
Жора Корнев
19:56
👍👍👍
Intel предлагает застраховать процессор Core i9-10900K от непредвиденных ситуаций во время разгона
Василий
19:52
АМД ботам бесполезно объяснять. У них все, что от АМД - хорошее. Если процы хорошие, то и видяхи - тоже. Тяжелое наследие ФХ - ядер в мозгу вроде и 8, а работает каждое на половину, и тротлит.
Процессоры Intel Core 11-го поколения окажутся ещё горячее, чем 10-ядерный Core i9-10900K – Core i9-11900K – 251 TDP и высокие тактовые частоты
mimigen
19:52
Тут другое. 1. Удаляется все то, что не соответствует правилам. Это формальный подход. Реальный в том, что удаляются абсолютно неадекватные происходящему сообщения. Плюс содержащие мат и прочие мерзо...
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Василий
19:51
если любишь секс видеокартой если только
Процессоры Intel Core 11-го поколения окажутся ещё горячее, чем 10-ядерный Core i9-10900K – Core i9-11900K – 251 TDP и высокие тактовые частоты
Мегавольт
19:50
Интересно посмотреть было бы на хеон 12ядерный 24поточный е5 2678в3, который щас 100 бачей стоит.
Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр
Заглот
19:48
https://www.youtube.com/watch?v=e0KhVAeM8xo
Intel предлагает застраховать процессор Core i9-10900K от непредвиденных ситуаций во время разгона
coth
19:48
Под фризами ты что подразумеваешь?
AMD представила несколько продвинутых технологий трассировки лучей для будущих видеокарт Radeon Navi RDNA 2 и игровых приставок
AMD
19:48
RTX3080TI это просто 8800GT с RT блокам.
AMD представила несколько продвинутых технологий трассировки лучей для будущих видеокарт Radeon Navi RDNA 2 и игровых приставок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем