Опубликованы ссылки на актуальную версию MIUI 11 для 14 смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi сейчас занимается тестированием прошивки MIUI 12 на китайских версиях смартфонов и параллельно готовится к анонсу MIUI 12 для глобального рынка. Премьера международной версии программного обеспечения ожидается 19 мая текущего года. Но несмотря на это, не забывает производитель и о выпуске более новых сборок MIUI 11. В этой статье мы собрали самые свежие версии программного обеспечения, доступные для 14 смартфонов Xiaomi.
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Сразу отметим два нюанса. Во-первых, в заметке собраны прошивки не для всех смартфонов Xiaomi, а только те, которые были выпущены производителем в течение последних нескольких дней. Во-вторых, речь идёт об актуальных глобальной, европейской и российской версиях MIUI 11. Прошивку для индийского и китайского рынков мы решили оставить в стороне.
рекламаВсе сборки имеют поддержку русского языка. Напомним, что чаще всех обновляется версия Global. В таблице ниже вы найдёте ссылку на скачивание прошивки для установки, как говорят в народе, «через три точки».
|Скачать MIUI 11 для установки через меню обновления
|
Смартфон
|
Версия
|
Европейская (EEA)
|
Глобальная
|
Российская
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
Xiaomi Mi 10
|
-
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
-
|
-
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
Xiaomi Mi Note 10
|
-
|
-
|
Xiaomi Mi Note 10 Lite
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
-
|
-
|
Pocophone F1
|
-
|
-
|
Pocophone F2 Pro
|
-
|
-
|
Redmi 7A
|
-
|
-
|
Redmi Note 9
|
-
|
-
|
Redmi Note 9S
|
-
|
-
|
Redmi Note 9 Pro
рекламаДля того чтобы установить апдейт, нужно в разделе «Обновление системы» десять раз нажать на логотип MIUI. Далее следует нажать три точки в правом верхнем углу и выбрать файл прошивки из памяти смартфона.
Есть и второй способ установить актуальную версию программного обеспечения MIUI 11 – через MiFlash. Но для этого нужно иметь разблокированный загрузчик. На просторах всемирной паутины есть масса инструкций, в которых детально рассказывается, как сделать это. Например, на сайте Migeek.ru.
рекламаСписок ссылок на скачивание прошивки для установки через MiFlash вы найдёте в таблице ниже. Вне зависимости от того, каким способом вы планируете обновить программное обеспечение своего смартфона, вначале рекомендуется сделать резервное копирование данных.
|Скачать MIUI 11 для установки через MiFlash
|Смартфон
|Версия
|Европейская (EEA)
|Глобальная
|Российская
|
Xiaomi Mi 9
|Загрузить
|Загрузить
|-
|
Xiaomi Mi 10
|-
|Загрузить
|-
|
Xiaomi Mi Note 10 Lite
|Загрузить
|Загрузить
|Загрузить
|
Pocophone F2 Pro
|Загрузить
|-
|-
|
Redmi Note 9
|Загрузить
|-
|-
|
Redmi Note 9S
|Загрузить
|Загрузить
|Загрузить
|
Redmi Note 9 Pro
|Загрузить
|Загрузить
|-
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