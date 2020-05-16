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Компания Xiaomi сейчас занимается тестированием прошивки MIUI 12 на китайских версиях смартфонов и параллельно готовится к анонсу MIUI 12 для глобального рынка. Премьера международной версии программного обеспечения ожидается 19 мая текущего года. Но несмотря на это, не забывает производитель и о выпуске более новых сборок MIUI 11. В этой статье мы собрали самые свежие версии программного обеспечения, доступные для 14 смартфонов Xiaomi.

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Сразу отметим два нюанса. Во-первых, в заметке собраны прошивки не для всех смартфонов Xiaomi, а только те, которые были выпущены производителем в течение последних нескольких дней. Во-вторых, речь идёт об актуальных глобальной, европейской и российской версиях MIUI 11. Прошивку для индийского и китайского рынков мы решили оставить в стороне.

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Скачать MIUI 11 для установки через меню обновления Смартфон Версия Европейская (EEA) Глобальная Российская Xiaomi Mi 9 SE Загрузить Загрузить Загрузить Xiaomi Mi 10 Загрузить Загрузить - Xiaomi Mi 10 Pro Загрузить - - Xiaomi Mi 9 Lite Загрузить Загрузить Загрузить Xiaomi Mi Note 10 - Загрузить - Xiaomi Mi Note 10 Lite Загрузить Загрузить Загрузить Xiaomi Mi 8 Pro - - Загрузить Pocophone F1 - Загрузить - Pocophone F2 Pro Загрузить - - Redmi 7A - - Загрузить Redmi Note 9 Загрузить - - Redmi Note 9S - - Загрузить Redmi Note 9 Pro Загрузить Загрузить Загрузить

Все сборки имеют поддержку русского языка. Напомним, что чаще всех обновляется версия Global. В таблице ниже вы найдёте ссылку на скачивание прошивки для установки, как говорят в народе, «через три точки».





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Для того чтобы установить апдейт, нужно в разделе «Обновление системы» десять раз нажать на логотип MIUI. Далее следует нажать три точки в правом верхнем углу и выбрать файл прошивки из памяти смартфона.

Есть и второй способ установить актуальную версию программного обеспечения MIUI 11 – через MiFlash. Но для этого нужно иметь разблокированный загрузчик. На просторах всемирной паутины есть масса инструкций, в которых детально рассказывается, как сделать это. Например, на сайте Migeek.ru.

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Скачать MIUI 11 для установки через MiFlash Смартфон Версия Европейская (EEA) Глобальная Российская Xiaomi Mi 9 Загрузить Загрузить - Xiaomi Mi 10 - Загрузить - Xiaomi Mi Note 10 Lite Загрузить Загрузить Загрузить Pocophone F2 Pro Загрузить - - Redmi Note 9 Загрузить - - Redmi Note 9S Загрузить Загрузить Загрузить Redmi Note 9 Pro Загрузить Загрузить -

Список ссылок на скачивание прошивки для установки через MiFlash вы найдёте в таблице ниже. Вне зависимости от того, каким способом вы планируете обновить программное обеспечение своего смартфона, вначале рекомендуется сделать резервное копирование данных.



